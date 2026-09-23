La Conferencia Episcopal Argentina habilitó el registro para asistir en la llegada de León XIV . Exige residencia legal en el país y una edad de entre 18 y 65 años.

La Conferencia Episcopal Argentina habilitó la preinscripción para los fieles que quieran sumarse como voluntarios durante la llegada del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La convocatoria fija como requisito excluyente tener entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026 y contar con nacionalidad argentina o residencia formal en Argentina. La medida ordena el acceso al equipo operativo de una visita que demandará asistencia logística para las actividades religiosas programadas.

Requisitos y alcance

La organización informó que la preinscripción no implica una designación automática. Según la convocatoria, las asignaciones dependerán del perfil de cada aspirante, de su disponibilidad y de la demanda logística que surja para las distintas áreas de trabajo. También se estableció que la participación en todas las instancias de formación será obligatoria. En algunos sectores, además, se requerirá disponibilidad previa al inicio formal de las celebraciones.

Convocatoria e inspiración pastoral

La Iglesia argentina presentó la iniciativa como una invitación a comprometerse con el bien común, inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas. El llamado apunta a organizar el acompañamiento de los peregrinos que se espera lleguen para la visita apostólica. En el texto difundido no se precisó cuántos voluntarios serán necesarios ni qué áreas específicas quedarán a cargo de cada grupo. Tampoco se informaron plazos de cierre para la preinscripción.

Canal oficial

Quienes cumplan con el perfil requerido podrán postularse por el canal oficial dispuesto por el Episcopado. La convocatoria quedó abierta para argentinos y extranjeros con residencia legal en el país, en un esquema que combina criterios de edad, radicación y capacitación previa. El proceso queda ahora sujeto a la evaluación de las inscripciones y a las necesidades operativas que defina la organización para los días de la visita.