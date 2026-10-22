La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó su proyección de crecimiento para la Argentina al 1,9% en 2026, frente al 3,3% que estimaba en agosto. El organismo también redujo su pronóstico para 2027, del 3,4% al 3%.

La revisión forma parte de un nuevo informe sobre las perspectivas económicas y comerciales de la región. En ese documento, la CEPAL también ajustó su previsión para América Latina y el Caribe, que pasó del 2,2% al 2% para 2026, mientras mantuvo en 2,5% la estimación para 2027.

Para América del Sur, el organismo proyecta una expansión promedio del 2,1% en 2026 y del 2,4% en 2027. Con esa actualización, la economía argentina quedaría por debajo del promedio sudamericano el año próximo. En la comparación regional, la CEPAL ubicó a Paraguay con un crecimiento del 4,5%, a Perú en 3%, a Ecuador en 2,6%, a Colombia en 2,4% y a Brasil en 2,1%.

Factores del recorte

El organismo atribuyó el escenario regional a un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, las dificultades logísticas, la menor previsibilidad del comercio y las presiones sobre los costos de la energía y los alimentos. A esos factores sumó una desaceleración en la generación de empleo y condiciones de financiamiento internacional más exigentes, que limitan las perspectivas de expansión de las economías de la región.

En el caso argentino, la magnitud del recorte se observa al comparar la nueva previsión con el dato de 2025. Según el cuadro de la CEPAL, la economía del país creció un 4,5% ese año, mientras que para 2026 espera una expansión del 1,9%, lo que implica una desaceleración de 2,6 puntos porcentuales. El pronóstico se conoció en un contexto de debilidad de la actividad económica, ya que en agosto el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 1,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Comparación con el FMI

La revisión de la CEPAL se suma al recorte de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en octubre proyectó un crecimiento del 2,1% para la Argentina en 2026, por debajo del 3,5% que había estimado en abril y julio. Para 2027, la CEPAL prevé una expansión del 2,5% para América Latina y el Caribe y del 2,4% para América del Sur, con la Argentina en 3%.

La entidad señaló que la evolución de la economía regional dependerá, entre otros factores, de la demanda internacional, los precios de las materias primas, las condiciones de financiamiento y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo productivo y promover la generación de empleo formal. La próxima referencia relevante será la evolución de la actividad en los próximos meses y la actualización de estas proyecciones por parte de los organismos internacionales.