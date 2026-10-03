La caminata se hará el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo un operativo especial. Trenes, agua, salud y seguridad reforzarán el recorrido de 60 kilómetros.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con una estimación de más de dos millones de participantes bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La convocatoria se extenderá a lo largo de cerca de 60 kilómetros entre el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y la ciudad de Luján.

La magnitud del evento obliga a un operativo que incluye hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, puestos de agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario para las misas. Según la organización, durante los dos días habrá alrededor de seis mil voluntarios para asistir a los caminantes en el trayecto.

Coordinación provincial Las autoridades de distintos organismos de la provincia de Buenos Aires se reunieron en los últimos días para coordinar el despliegue. El ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas sus áreas, el área de Salud aportará hospitales móviles y Desarrollo de la Comunidad brindará asistencia a los peregrinos. La planificación apunta a sostener la circulación, la atención sanitaria y la contención logística durante el paso de la columna.

Refuerzos ferroviarios Trenes Argentinos anunció un esquema de refuerzos entre Moreno y Luján para este fin de semana. Para el sábado se prevén 16 frecuencias complementarias desde Moreno hacia Luján y 14 en sentido inverso. Para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Agua y asistencia AySA informó que también participará con un operativo especial de provisión de agua potable para los fieles que se acerquen a la Basílica. La empresa indicó que pondrá a disposición doce camiones cisterna, ubicados a lo largo del recorrido tradicional. El esquema busca cubrir la demanda de hidratación en una peregrinación que, por volumen y extensión, concentra recursos sanitarios, de transporte y de seguridad durante dos jornadas consecutivas.