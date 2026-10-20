Tres alumnos quedaron identificados en una causa por la presunta circulación de material privado de una profesora de una escuela técnica de Mendoza. La investigación busca establecer cómo se accedió a los archivos y quiénes los compartieron.

Tres estudiantes de una escuela técnica de San Martín, Mendoza, quedaron identificados en una investigación judicial por la presunta difusión de imágenes íntimas de una docente. La causa busca determinar cómo accedieron al material privado y quiénes participaron en su descarga y posterior distribución entre alumnos de distintos establecimientos educativos.

La denuncia fue presentada por la profesora el viernes 16 de octubre ante la Oficina Fiscal de turno. En paralelo interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que procura establecer las responsabilidades de los involucrados y definir la posible calificación legal de los hechos.

Según la reconstrucción inicial, el episodio se habría originado el 21 de septiembre en la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín, cuando no hubo clases por una jornada institucional destinada al personal docente. Ese día, algunos profesores utilizaron las computadoras de la institución para consultar documentación laboral recibida por correo electrónico. De acuerdo con la pesquisa, una de las docentes dejó abierta su sesión en uno de los equipos de la sala de informática.

Acceso y difusión

Días después, un alumno habría encontrado la cuenta abierta y accedido al almacenamiento de Google Drive, donde la profesora guardaba archivos privados. A partir de allí, otros estudiantes descargaron el contenido y comenzaron a compartirlo mediante grupos de WhatsApp. La circulación habría empezado en grupos reducidos y luego se extendió durante la semana pasada a estudiantes de distintos cursos y a jóvenes de otras escuelas del departamento de San Martín.

Los investigadores intentan reconstruir cada etapa de la difusión para establecer quién ingresó inicialmente a la cuenta, quiénes descargaron los archivos y qué personas los compartieron con otros estudiantes. Hasta el momento, no se informaron posibles sanciones disciplinarias para los alumnos identificados. La intervención judicial se concentra en delimitar responsabilidades y en precisar la eventual figura penal aplicable.

Intervención institucional

Ante la situación, la Dirección General de Escuelas de Mendoza intervino durante el fin de semana y activó un protocolo de crisis para acompañar a la comunidad educativa. El abordaje contempla la participación de psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, con el objetivo de brindar contención frente a las consecuencias de la exposición de material privado. Entre las alternativas previstas figura la posibilidad de que la docente solicite licencia mientras avanza la investigación judicial.

El caso se suma a otras denuncias recientes vinculadas con la creación y difusión de imágenes sexualizadas en ámbitos educativos, aunque en algunos de esos episodios se habría utilizado inteligencia artificial para generar contenido falso. En este expediente, en cambio, la pesquisa apunta a determinar la circulación de archivos íntimos presuntamente reales y la responsabilidad de cada participante. La evolución de la causa quedará atada a la identificación de los autores de la primera descarga y a las medidas que adopte la fiscalía en los próximos días.