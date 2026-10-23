Rosa Leguizamón, vecina de la docente desaparecida en Corrientes, fue imputada por homicidio simple en la causa por la desaparición de Nancy Estela Godoy. La medida fue informada en el marco de una investigación que sigue abierta y que, según la defensa de la familia, podría derivar en nuevas detenciones. Los otros cuatro detenidos serán imputados en las próximas horas, de acuerdo con lo adelantado por el abogado de la familia.

El abogado de la familia de Nancy Godoy explicó que se trata de una calificación provisoria y anticipó que la Fiscalía pedirá la prisión preventiva para Leguizamón. También señaló que la acusación podría agravarse a medida que avance la investigación, en función de las pruebas que se incorporen al expediente. “Es una imputación provisional que se puede agravar en los próximos días. Más adelante puede variar la imputación. La fiscalía va a pedir prisión preventiva para Rosa”, sostuvo el letrado.

La causa y los detenidos

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En las últimas horas, la causa sumó dos nuevos detenidos: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, y un hombre de apellido Sandoval. Ambos fueron arrestados durante allanamientos realizados el miércoles por la noche. Sus detenciones se sumaron a las de Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón.

Con la imputación de Leguizamón por homicidio simple, la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de cada uno de los sospechosos. Hasta el momento, los investigadores buscan establecer qué ocurrió con la docente y cuál fue el grado de participación de cada detenido. Las situaciones procesales y las calificaciones legales deberán precisarse a partir de las decisiones formales de la Fiscalía, que mantiene abierta la posibilidad de ampliar la pesquisa.

Las sospechas sobre la vecina

Leguizamón fue una de las primeras personas que alertó sobre la desaparición de Godoy. Sin embargo, quedó bajo sospecha después de declarar ante los investigadores, que detectaron presuntas contradicciones en su relato y en el de su pareja sobre las circunstancias de la ausencia de la maestra. La mujer y Rojas habían sido detenidos inicialmente por presunto encubrimiento agravado, una figura que castiga a quien ayuda a ocultar un delito o a eludir la acción de la Justicia.

Durante un allanamiento en el domicilio de Leguizamón, los investigadores secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a Nancy. Entre los elementos mencionados figuran una campera negra y dos alpargatas, cuyo vínculo con la docente debe establecerse mediante reconocimientos y pericias. En esta etapa, esos elementos forman parte de la prueba en análisis y no constituyen una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

El recorrido de la docente

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La mujer se desempeñaba como directora suplente y debía atravesar un sector de la estancia El Curupí para llegar al establecimiento. La denuncia por su desaparición se formalizó al día siguiente, y desde entonces la familia aportó audios y videos a la Justicia mientras se realizaron entrevistas, allanamientos y rastrillajes para reconstruir sus últimos movimientos.

La detención de Zarza, capataz de la estancia donde funciona la escuela, marcó otro giro en la causa. Según los testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría estado en un puesto ubicado a unos 150 metros del establecimiento durante las horas previas a la desaparición. La hipótesis de un homicidio tomó fuerza entre los investigadores, aunque el cuerpo de la docente todavía no fue encontrado. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer qué pasó con Nancy, determinar la eventual participación de los cinco detenidos y definir si corresponde avanzar con nuevas imputaciones o detenciones.