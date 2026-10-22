El aeropuerto operará con restricciones desde el 25 de octubre hasta el 11 de noviembre. La reducción de pista obligó a reprogramar servicios y cancelar conexiones directas.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza ingresará este domingo 25 de octubre en una etapa de operatividad reducida que se extenderá durante 18 días, hasta el 11 de noviembre. La medida se vincula con reformas estructurales en una de sus pistas y tendrá efecto directo sobre la programación de vuelos internacionales y regionales.

La intervención obligará a las 30 compañías aéreas que operan en la terminal a rediseñar cronogramas, aplicar cancelaciones temporarias o sumar paradas técnicas. En términos operativos, el aeropuerto funcionará con una sola pista habilitada y verá reducida su extensión útil de 3.300 a 1.850 metros, según el esquema previsto para las obras.

Alcance de las obras

El cierre parcial apunta a rehabilitar la pista secundaria y a acondicionar su cruce con la principal. Las tareas forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares, que incluye la modernización integral del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos para el servicio de rampa. Ese paquete de trabajos explica la reducción temporal de capacidad en una terminal clave para el tráfico aéreo del país.

Impacto en las aerolíneas

Ante la imposibilidad de operar con el metraje disponible, 14 aerolíneas internacionales resolvieron pausar sus conexiones directas con Ezeiza durante el período de obras: Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, United Airlines y Turkish Airlines. Las compañías comenzaron meses atrás a contactar a los pasajeros afectados para coordinar devoluciones, reprogramaciones o reubicaciones mediante otras escalas y terminales de la región.

Reacomodamientos en la red

Otras 16 aerolíneas mantendrán sus operaciones en el país, aunque con cambios logísticos. Aerolíneas Argentinas sumará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios a Madrid y Roma; Air Europa añadirá una parada en Montevideo; Arajet incorporará escalas en Resistencia y Asunción; y Copa Airlines hará lo propio en Rosario y Córdoba antes de seguir hacia Panamá. Además, Iberia reducirá su oferta a dos frecuencias diarias a Madrid, LATAM pausará el tramo directo entre Buenos Aires y Miami, Level operará una sola frecuencia diaria a Barcelona, Plus Ultra recortará su cronograma a dos vuelos semanales a Madrid e ITA Airways sostendrá su esquema con adaptaciones logísticas.

En cambio, las firmas orientadas al cabotaje y a las rutas regionales —JetSMART, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca y Boliviana de Aviación— conservarán sus itinerarios sin alteraciones de consideración. La razón es técnica: operan con aeronaves medianas y pequeñas, compatibles con la pista reducida mientras duren los trabajos. El próximo dato a seguir será la normalización de la pista el 11 de noviembre, fecha prevista para el cierre del período de obras.