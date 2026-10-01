El paso a Chile por Mendoza quedó inhabilitado este jueves por el clima en alta montaña. La reapertura se evaluará el sábado, según las condiciones de transitabilidad.

El paso a Chile por Mendoza permanece cerrado este jueves 1 de octubre y seguirá sin habilitación durante el viernes 2 de octubre por las condiciones climáticas desfavorables en alta montaña. El Sistema Integrado Cristo Redentor continúa sin tránsito internacional y las autoridades prevén evaluar una posible reapertura el sábado por la mañana. La medida alcanza a uno de los principales corredores entre Argentina y Chile y condiciona la circulación de pasajeros y transporte de cargas.

La decisión se adoptó luego de varias jornadas con cambios en el estado del corredor internacional y cierres preventivos vinculados al clima. Ese esquema responde a la necesidad de verificar la transitabilidad antes de habilitar el cruce, dado que la alta montaña presenta variaciones rápidas de temperatura y visibilidad. En este contexto, la reapertura no depende de un horario fijo sino de la evolución de los informes técnicos sobre el estado de la ruta.

Temperaturas registradas La mañana comenzó con marcas bajas en distintos puntos del corredor. En Uspallata se registraron 3°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llegó a -5°. Más hacia la cordillera, en Puente del Inca hubo -7° y en Las Cuevas -8°. Esos valores explican la continuidad del cierre y muestran el nivel de exigencia que enfrentan las autoridades para definir si el paso puede volver a operar.

Pehuenche, también cerrado En paralelo, el paso Pehuenche continúa cerrado y tampoco cuenta con habilitación para el tránsito internacional. De ese modo, durante las primeras horas de este jueves los dos principales corredores internacionales de Mendoza hacia Chile permanecen inhabilitados. Para quienes tengan previsto viajar, la recomendación operativa es aguardar la actualización oficial antes de dirigirse a alta montaña.

La situación podría modificarse durante la mañana del sábado, cuando las autoridades vuelvan a evaluar las condiciones de transitabilidad. Hasta entonces, el cruce por el Cristo Redentor seguirá cerrado y cualquier definición quedará supeditada al estado del corredor y a los informes climáticos disponibles.