La defensa de Claudio Barrelier no objetó a tiempo la elevación a juicio, pero el juez debe resolver planteos de otras partes. Fuentes judiciales relativizaron que el debate ocurra en el receso de verano.

La causa por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en barrio Cofico de Córdoba, quedó a la espera de una resolución del juez de Control Juan Manuel Fernández López antes de avanzar hacia el juicio oral. La defensa de Claudio Barrelier, imputado por el hecho, no presentó en término una oposición al requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Raúl Garzón. Esa omisión lo ubicó como el único de los seis defensores que no cuestionó la medida dentro del plazo previsto.

Barrelier permanece detenido desde aproximadamente una semana después del crimen y actualmente es asistido por el abogado particular Carlos Argüello. Los otros cinco acusados del expediente están imputados por encubrimiento y sus defensas sí formularon objeciones. También se opuso la querellante Fernanda Alaniz, abogada que representa al padre de Agostina, aunque su planteo no discute la responsabilidad atribuida por la investigación sino la ausencia de otras personas imputadas.

Otras causas abiertas Además de la causa principal, Barrelier afronta otras dos investigaciones penales que fueron impulsadas por Raúl Garzón. Una corresponde a un episodio ocurrido un año antes en la misma vivienda de Cofico, en la que se le atribuye haber intentado secuestrar y abusar de una joven que logró escapar con vida, según la hipótesis investigada. La segunda se conoció la semana pasada, cuando en el marco de la pesquisa por el femicidio se halló la descarga de 377 imágenes de abuso sexual infantil, material que la investigación sostiene que habría obtenido por internet a través de redes sociales mientras planificaba el asesinato.

Ese hallazgo derivó en una causa conexa en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, quien imputó a Barrelier por la tenencia de ese material. En paralelo, continúan abiertas otras líneas de investigación vinculadas al caso, una en el fuero de narcomenudeo bajo intervención de la fiscal Milagros Rivas y otra en el ámbito de los delitos sexuales, conducida por la fiscal Ingrid Vago, sobre una presunta trama relacionada con boliches de la noche cordobesa.

Plazos y definiciones La fecha del juicio por el femicidio todavía no fue fijada. Antes debe resolverse la oposición presentada por las defensas y por la querella, instancia que definirá cómo sigue la causa en la etapa previa al debate. Según la información difundida, no habría tiempo material para realizar el juicio durante lo que resta de 2026.

En ese contexto, circuló la versión de que el debate podría celebrarse durante el receso de verano de 2027, por la trascendencia del caso. Sin embargo, fuentes de los tribunales de Córdoba relativizaron esa posibilidad y mencionaron el primer semestre de 2027 como un período posible, fuera de la feria judicial. Hasta que no se conozca la resolución del juez de Control, el expediente seguirá en una instancia decisiva para ordenar las acusaciones y fijar el cronograma del juicio.