El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó la creación del Programa general de promoción de la yerba mate argentina en misiones comerciales internacionales, con el objetivo de generar, incentivar e incrementar las exportaciones del producto. La decisión quedó formalizada en la resolución 113/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. El esquema prevé asistencia económica para operadores que participen de misiones comerciales y actividades orientadas a abrir mercados externos.

Contexto productivo La medida se adopta en medio de un debate entre el Gobierno nacional y sectores de la producción, que sostienen que la política aplicada favorece a los grandes productores en desmedro de los pequeños y las cooperativas. Al mismo tiempo, las estadísticas del propio instituto muestran una caída de la producción y del consumo interno en los últimos dos años, junto con un aumento de las exportaciones. Ese comportamiento fue uno de los fundamentos invocados por el organismo para sostener el programa.

Según los datos informados por el INYM, hasta agosto de 2026 la producción fue de 708.449.317 kilos, un 9,97% menos que en el mismo período de 2025 y un 20,29% por debajo de igual lapso de 2024. En paralelo, las exportaciones alcanzaron en los primeros ocho meses de este año los 34.015.173 kilos, con una suba de 9,55% frente a enero-agosto de 2025 y de 34,28% respecto del período equivalente de 2024. Como contrapartida, el mercado interno absorbió 670.434.144 kilos, un 10,87% menos que en igual tramo del año pasado y un 22,08% menos que en 2024.

Financiamiento y alcance El programa contará con una asignación de $18.120.000 para lo que resta de 2026, monto que se ajustará en los años siguientes según las partidas presupuestarias. Entre los considerandos, el INYM señaló que la iniciativa se adapta a la modalidad de acompañamiento a empresas con capacidad exportable que desarrolla el Estado nacional, principalmente a través de la Cancillería, con el fin de incrementar las ventas externas y generar divisas. El organismo también indicó que el reconocimiento económico tendrá un límite que deberá definir el Directorio.

Quiénes podrán acceder La resolución estableció que podrán ser beneficiarios los operadores inscriptos en el Registro Único de Operadores del Sector Yerbatero que desarrollen actividades productivas o industriales y acrediten capacidad exportadora. Dentro de ese universo se incluyen fraccionadores, molineros-fraccionadores y elaboradores de derivados de yerba mate. En el caso de las empresas registradas únicamente como exportadoras, la norma exige además inscripción vigente en alguna de las categorías vinculadas con el fraccionamiento o la elaboración.

El programa excluye la participación o asistencia a ferias y exposiciones internacionales en las que el INYM intervenga de manera institucional y asuma la organización, provisión o financiamiento de espacios o stands para los operadores convocados. Con esta medida, el organismo busca consolidar la evolución exportadora observada en los últimos años y ampliar las oportunidades de venta en mercados del exterior. La aplicación concreta quedará sujeta a la definición de los montos individuales por parte del Directorio y a la ejecución de las partidas previstas para 2026.