El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) modificó los requisitos para que pacientes con falla hepática fulminante ingresen a la lista de espera para un trasplante de hígado en situación de emergencia. La resolución incorpora una regla específica para pacientes pediátricos y redefine una de las condiciones clínicas exigidas para acceder al mecanismo.

La medida quedó formalizada en la Resolución 339/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y reemplaza uno de los puntos de la normativa aprobada en 2022 mediante la Resolución INCUCAI 82/2022. El cambio se apoya en las atribuciones que la Ley 27.447 asigna al organismo para dictar normas técnicas sobre la obtención y utilización de órganos, tejidos y células destinados a trasplantes.

Nuevo criterio clínico Según la disposición, podrán ser incorporados a la lista de emergencia los pacientes con falla hepática fulminante y evidencias clínicas o de laboratorio compatibles con hepatitis aguda, siempre que no exista una enfermedad hepática previa conocida, presenten un valor de RIN superior a 1,5 y tengan algún grado de encefalopatía. El RIN, o razón internacional normalizada, es un indicador de coagulación que se utiliza para evaluar alteraciones en la función hepática.

El principal cambio alcanza a los menores de edad. En los pacientes pediátricos que presenten un RIN igual o superior a 2, ya no será necesario acreditar además la presencia de encefalopatía para cumplir con las condiciones de ingreso a la lista de emergencia. El organismo indicó en los considerandos que la modificación surge del análisis de la aplicación de los criterios vigentes y de la necesidad de precisar parámetros para casos infantiles, por sus características clínicas y su evolución particular.

Antecedentes y revisión técnica El proceso contó con la intervención de la Comisión Asesora de Trasplante Hepático y del Comité de Bioética del INCUCAI. Además, el tema fue analizado por la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) en la reunión realizada el 12 de agosto. La resolución fue aprobada por el directorio del organismo el 25 de septiembre y lleva las firmas de Gabriela Hidalgo y Richard Malan.

La nueva normativa comenzará a regir este martes y actualiza el marco de acceso a la lista de emergencia para trasplante hepático. A partir de su entrada en vigencia, el criterio pediátrico quedará diferenciado del aplicable a adultos, en una materia que incide directamente en la priorización de pacientes con riesgo vital inmediato.