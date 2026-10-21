Al inicio de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, no prosperó el pedido para incorporar al temario un proyecto que prorrogaba la emergencia pediátrica. La votación exigía tres cuartas partes de los sufragios y terminó con 125 votos positivos, 116 negativos y 0 abstenciones.

El planteo fue presentado por el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, quien sostuvo que la Ley 27.796 “se vence” y afirmó que el Gobierno la incumplió “en gran medida”. Según su exposición, la prórroga permitiría mantener el no pago del impuesto a las Ganancias para médicos en horas extra y guardias, asegurar presupuesto para hospitales pediátricos y sostener derechos laborales en las residencias.

El Garrahan en el centro del debate

Yedlin centró su defensa en el Hospital Garrahan y señaló que allí se atienden niños derivados desde todas las provincias cuando están en estado grave. En ese marco, enumeró que el hospital realiza “más de 500 mil consultas por año”, registra “23 mil egresos”, “10 mil cirugías”, concentra “la mitad de los trasplantes pediátricos de la Argentina” y atiende “el 40% del cáncer infantil”, siempre según sus dichos en el recinto.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici expresó la posición contraria y afirmó que “el hospital Garrahan no está en emergencia y mucho menos merece una prórroga de la ley”. También sostuvo que se recompusieron salarios, mencionó avances en obras y equipamiento, y señaló que el hospital contará en 2026 con un presupuesto de 444 mil millones de pesos.

Giudici agregó que la obra social que más deuda mantiene con el Garrahan es IOMA, a la que atribuyó un pasivo de 4.100 millones de pesos. En ese tramo de su intervención, pidió que se reclame primero al gobernador bonaerense Axel Kicillof el pago de esa obligación antes de insistir con el apartamiento del reglamento.

El segundo pedido impulsado por Yedlin tampoco consiguió avanzar y estuvo referido al proyecto para crear el Programa Remediar. El diputado señaló que el programa “dejó de existir la semana pasada” y recordó que garantizaba medicamentos esenciales a 8.000 centros de atención primaria del país.

Según explicó, ese esquema fue reemplazado por un programa de prevención cardiovascular y dejó en manos de provincias y municipios la provisión de medicamentos ambulatorios que, según dijo, se venían distribuyendo desde hacía 20 años. También afirmó que los ministros de Salud se enteraron del cambio en una reunión del Consejo Federal de Salud realizada hace un mes, por lo que el debate dejó abierta la discusión sobre el alcance de la reorganización sanitaria y su financiamiento.