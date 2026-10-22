La Justicia detuvo a Ireneo Zarza y a otro hombre en la investigación por la desaparición de la docente. Ya son cinco los arrestados mientras siguen los rastrillajes y peritajes.

La Justicia detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela rural en la que trabajaba Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. También fue arrestado otro hombre de apellido Sandoval.

Las detenciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Con estos arrestos, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la investigación, que intenta establecer qué ocurrió con la maestra. Según fuentes judiciales, los testimonios incorporados al expediente ubican a Zarza en un puesto rural situado a unos 150 metros de la Escuela Rural N° 626 durante las horas previas a la desaparición de la docente, que se desempeñaba como directora suplente.

Los investigadores también reunieron declaraciones sobre el comportamiento del capataz, quien solía dormir en ese lugar y, según los testimonios, se tornaba agresivo cuando consumía alcohol. Esos elementos forman parte de las pruebas que analiza la fiscalía. La causa sigue orientada a reconstruir los movimientos previos a la desaparición y a determinar si hubo participación de terceros en el hecho.

Otra línea de investigación apunta a Rosa Leguizamón, detenida junto con su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores analizan si la mujer pudo haber tenido algún tipo de participación en los hechos. Entre los elementos que generaron dudas aparecen contradicciones en sus declaraciones y la información que habría dado sobre la posibilidad de que Godoy regresara a la ciudad de Esquina durante el fin de semana.

Además, durante un allanamiento en una vivienda vinculada a Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce, los investigadores encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a los familiares de Godoy para que intenten reconocerlas y luego podrán ser sometidas a pericias para determinar si guardan relación con la desaparición. Antes de las últimas detenciones, la Justicia también había arrestado a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que quedó involucrado en la pesquisa por sus declaraciones.

Su abogado, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de una declaración atribuida a su defendido y denunció que habría sufrido golpes y torturas durante el procedimiento. Esas acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia. En un allanamiento anterior, los investigadores secuestraron cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que quedaron sujetos a peritajes para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y si tienen relación con el caso.

Búsqueda y peritajes Godoy desapareció después de salir de su casa para dirigirse a la escuela rural del paraje El Malezal. Para llegar al establecimiento, la docente debía atravesar la estancia y completar parte del trayecto a caballo. La última comunicación con su familia fue el 7 de octubre, cuando intercambió mensajes con uno de sus hijos, y desde entonces no hubo novedades certeras sobre su paradero. Los fiscales profundizan los rastrillajes en la zona y prevén avanzar con la toma de muestras de ADN de familiares de la docente para eventuales cotejos si aparecen restos humanos durante los operativos.