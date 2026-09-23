El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anticipó que la provincia desdoblará las elecciones respecto de las nacionales y que la convocatoria formal se hará cuando quede definida la fecha. “No es una novedad. Lo hicimos siempre”, señaló el mandatario al confirmar la decisión.

Según fuentes del entorno del gobernador, las alternativas que se analizan para la votación van de junio a julio de 2027. En esa definición confluyen, de acuerdo con esas mismas fuentes, una raíz institucional y otra política. La decisión ubicaría a la provincia dentro del grupo de distritos que ya ordena su calendario por fuera del esquema nacional.

Calendario propio Corrientes se sumaría así al lote de provincias que ya definieron o estudian un cronograma electoral separado. Entre ellas figura Tucumán, que sufragará el 9 de mayo, y Salta, que lo hará entre el 16 y el 23 de mayo. Misiones votaría un domingo de abril o mayo, mientras que Chubut evalúa hacerlo entre julio y agosto, mes en el que Neuquén también podría convocar a las urnas.

Otras provincias En ese mismo esquema, Santa Fe estudia una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre, Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre y Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza, por su parte, ya anticipó que desdoblará, aunque todavía no fijó fecha.

La definición correntina resulta relevante porque consolida una tendencia de provincias que administran su propio calendario electoral y, con ello, separan la competencia local de la nacional. En términos prácticos, ese esquema puede reordenar la agenda política provincial y la estrategia de las fuerzas que competirán por cargos locales. Por ahora, el dato pendiente es la comunicación oficial de la fecha exacta, que el gobierno provincial prevé anunciar cuando esté resuelta.