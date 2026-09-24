Argentina y Estados Unidos lanzaron un esquema de financiamiento para infraestructura y minería. San Juan aparece en el mapa por sus proyectos de cobre y litio.

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa orientada a mejorar la infraestructura para conectar las principales zonas productivas con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales. El esquema contempla herramientas de financiamiento para proyectos de minería, energía, transporte e infraestructura digital. En ese marco, San Juan podría quedar alcanzada por su peso en la actividad minera.

El anuncio se realizó en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y fue presentado por el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. Según publicó El Cronista, el acuerdo prevé un marco de financiamiento de hasta US$7.000 millones hasta 2027. El medio aclaró que no se trata de un fondo ya asignado ni de un desembolso inmediato, sino de una estructura que reúne proyectos, herramientas de financiamiento y gestiones entre ambos países.

Minería y logística

Para San Juan, el punto de mayor interés está vinculado con la minería de cobre. La documentación que acompaña al acuerdo ubica la franja de cobre y litio de la Cordillera, desde el noroeste argentino hasta las inmediaciones de San Juan y Mendoza, dentro del mapa estratégico del corredor. Esa referencia adquiere relevancia en una provincia que concentra proyectos cupríferos como Los Azules, Josemaría y Filo del Sol.

El eventual desarrollo de infraestructura para el transporte de minerales podría incidir en los costos logísticos y en la salida de la producción hacia los mercados internacionales. Entre los componentes incluidos en el esquema figura el transporte ferroviario, con mención a las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza. También se prevén conexiones ferroviarias destinadas a mejorar la vinculación entre zonas productivas y puertos.

Alcance provincial

Por ahora, no se anunció financiamiento específico para Los Azules, Josemaría, Filo del Sol ni para una obra determinada dentro de San Juan. El impacto provincial queda atado a futuras inversiones en infraestructura y a la posibilidad de integrar la provincia a una red logística pensada para facilitar exportaciones mineras. La variable central será qué proyectos concretos logren avanzar dentro de ese marco general.

El acuerdo también prevé que una delegación estadounidense visite durante octubre distintas provincias del norte argentino para analizar oportunidades vinculadas con minerales críticos. Según El Cronista, la primera misión técnica tiene previstas visitas a Jujuy y Salta, mientras que el mapa del corredor extiende la zona de interés minero hasta las inmediaciones de San Juan y Mendoza.