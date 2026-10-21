Córdoba fue decisiva para que la Lista 3, referenciada en Ricardo Gil Lavedra, ganara la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura y se asegurara dos de las cuatro bancas en disputa. Según el escrutinio final, la nómina Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, reunió 11.237 votos, equivalentes al 34 por ciento, y se impuso por 644 sufragios. El resultado definió la representación del sector en el organismo que selecciona y sanciona a jueces federales.
El peso cordobés se concentró en el respaldo obtenido por Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, aliado de Gil Lavedra y de la Franja Morada de la UNC. En ese distrito, la lista alcanzó el 51,7 por ciento de los votos frente a la propuesta de Abogacía Federal impulsada por Martín Llaryora y Diego Molea. Bittar contó además con el apoyo político y territorial de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, en una elección en la que también pesó el armado gremial vinculado a la central obrera.
Distribución de bancas El segundo lugar fue para la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi, de Villa María, que consiguió 10.593 votos, el 32 por ciento, y asumirá en diciembre. En tercer lugar quedó Fernando Levene, respaldado por Molea y el radical Maximiliano Abad, con 8.737 votos, el 26,4 por ciento, y ocupará la cuarta banca. La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, terminó cuarta con 2.506 votos, el 7,6 por ciento, y quedó sin representación.
Consecuencias institucionales El desempeño cordobés resultó determinante para la victoria nacional de la Lista 3, que ubicó a Biglieri y Sarmiento en el Consejo de la Magistratura. El organismo tiene a su cargo concursos y sanciones sobre jueces federales, por lo que la composición surgida de esta elección incide en la integración futura de comisiones y en la disputa por vacantes judiciales. En ese marco, el Consejo define concursos para cubrir vacantes en los juzgados federales de San Francisco y Villa María.
Escenario abierto La votación también se proyecta sobre la disputa por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con competencia electoral, que aparece en el horizonte inmediato. Tras la elección, Gil Lavedra sostuvo: “Se han ratificado hoy los valores de la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía”. Con esta victoria, el esquema Colegio de Abogados-Franja Morada sumó su cuarto triunfo consecutivo en Córdoba, luego de conquistar el decanato de Derecho, el Colegio y los consiliarios del Consejo Superior.