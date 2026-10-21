La lista Unidad en Defensa de la Abogacía ganó por 644 votos y obtuvo dos bancas en el Consejo de la Magistratura. Córdoba fue el distrito que inclinó el resultado.

Córdoba fue decisiva para que la Lista 3, referenciada en Ricardo Gil Lavedra, ganara la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura y se asegurara dos de las cuatro bancas en disputa. Según el escrutinio final, la nómina Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, reunió 11.237 votos, equivalentes al 34 por ciento, y se impuso por 644 sufragios. El resultado definió la representación del sector en el organismo que selecciona y sanciona a jueces federales.

El peso cordobés se concentró en el respaldo obtenido por Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, aliado de Gil Lavedra y de la Franja Morada de la UNC. En ese distrito, la lista alcanzó el 51,7 por ciento de los votos frente a la propuesta de Abogacía Federal impulsada por Martín Llaryora y Diego Molea. Bittar contó además con el apoyo político y territorial de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, en una elección en la que también pesó el armado gremial vinculado a la central obrera.

Distribución de bancas El segundo lugar fue para la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi, de Villa María, que consiguió 10.593 votos, el 32 por ciento, y asumirá en diciembre. En tercer lugar quedó Fernando Levene, respaldado por Molea y el radical Maximiliano Abad, con 8.737 votos, el 26,4 por ciento, y ocupará la cuarta banca. La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, terminó cuarta con 2.506 votos, el 7,6 por ciento, y quedó sin representación.

Consecuencias institucionales El desempeño cordobés resultó determinante para la victoria nacional de la Lista 3, que ubicó a Biglieri y Sarmiento en el Consejo de la Magistratura. El organismo tiene a su cargo concursos y sanciones sobre jueces federales, por lo que la composición surgida de esta elección incide en la integración futura de comisiones y en la disputa por vacantes judiciales. En ese marco, el Consejo define concursos para cubrir vacantes en los juzgados federales de San Francisco y Villa María.

Escenario abierto La votación también se proyecta sobre la disputa por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con competencia electoral, que aparece en el horizonte inmediato. Tras la elección, Gil Lavedra sostuvo: “Se han ratificado hoy los valores de la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía”. Con esta victoria, el esquema Colegio de Abogados-Franja Morada sumó su cuarto triunfo consecutivo en Córdoba, luego de conquistar el decanato de Derecho, el Colegio y los consiliarios del Consejo Superior.