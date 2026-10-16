La misión submarina de 25 científicos será llevada a la pantalla grande con "Bichos del mar". El estreno está previsto para el 26 de noviembre.

La expedición submarina del Conicet realizada a bordo del buque de investigación oceanográfica RV Falkor (too) tendrá una adaptación cinematográfica titulada "Bichos del mar", cuyo estreno está previsto para el 26 de noviembre. La película retoma la misión que exploró el cañón submarino de Mar del Plata y que difundió sus hallazgos mediante transmisiones en vivo por streaming. El proyecto audiovisual toma como base una experiencia científica que alcanzó amplia circulación pública en 2025.

Según la página web de la película, "Bichos del mar" se presenta como "una aventura, un coming of age, una comedia romántica, un musical, un drama bélico, ciencia ficción y fantasía; una historia a bordo de un barco que transporta bichos de arriba y de abajo… rumbo a la nada". Esa definición anticipa un enfoque de ficción construido sobre una expedición real, con un registro que mezcla géneros narrativos para trasladar al cine el material surgido de la campaña científica.

La película está basada en la travesía de 25 científicos que exploraron el cañón submarino ubicado a 300 kilómetros de la costa y registraron en tiempo real las reacciones frente a los hallazgos. El anticipo del filme señala que se trató de "un objetivo que no tarda en salirse de control", en referencia al alcance que tuvo la transmisión científica. De acuerdo con el texto promocional, el streaming llegó a 18 millones de visualizaciones.





Difusión y alcance

Entre los elementos que más trascendieron de la misión estuvieron la llamada "estrella culona" y la presencia de Nadia Cerino, identificada también como "Nadia Coralina". La campaña, denominada "Talud Continental IV / Oasis submarinos del Cañón de Mar del Plata", acercó la exploración del fondo marino a audiencias masivas a través de YouTube. La propia difusión del trabajo científico se convirtió en un fenómeno de interés público y en un antecedente de divulgación de gran alcance.

Contexto institucional

El texto original vincula ese impacto con el reclamo por mayor financiamiento para las universidades, la ciencia y la tecnología en Argentina. En ese marco, la expedición quedó asociada no solo a sus resultados científicos y comunicacionales, sino también al debate sobre recursos para el sistema de investigación. La película recupera esa experiencia y la traslada al circuito comercial con una propuesta que, según su presentación, busca convertir en cine una transmisión de 245 horas disponibles en la plataforma.

El anticipo del filme sostiene que la historia que se verá en pantalla no es la que transcurrió ante las cámaras, sino la que ocurrió dentro del barco durante la campaña. Con el estreno fijado para el 26 de noviembre, la referencia concreta para seguir el proyecto es su llegada a las salas y la eventual recepción de una experiencia científica que ya había alcanzado amplia visibilidad pública.