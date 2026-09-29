El personal de casas particulares tendrá un aumento del 1,7% desde octubre. La escala suma parte del adicional no remunerativo de agosto.

El personal de casas particulares tendrá nuevos valores salariales desde octubre, tras una actualización del 1,7% sobre los montos vigentes en septiembre. La modificación impacta en quienes cobran por hora y en quienes perciben remuneración mensual.

La medida fue establecida por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Además del ajuste porcentual, la escala incorpora al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto, que había oscilado entre $8.000 y $20.000 según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Cómo quedan los valores Los montos varían según la categoría y la modalidad de contratación, con diferencias entre personal con retiro y sin retiro. Para supervisores, el valor queda en $4.645,33 por hora y $579.493,14 mensuales con retiro, y en $5.049,58 por hora y $640.641,55 mensuales sin retiro. En tareas específicas, la escala fija $4.422,54 por hora y $541.402,49 mensuales con retiro, y $4.809,80 por hora y $597.854,36 mensuales sin retiro.

Para caseros, el valor definido es de $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales. En asistencia y cuidado de personas, la escala establece $4.185,94 por hora y $505.302,76 mensuales con retiro, y $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales sin retiro. En tareas generales, el salario mínimo queda en $4.185,94 por hora y $480.248,85 mensuales con retiro, y en $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales sin retiro.

Alcance de la actualización La combinación entre el incremento del 1,7% y la incorporación parcial de la suma no remunerativa define los mínimos del sector para octubre. La referencia oficial es la resolución de la comisión, que ordena la escala por categoría y modalidad de prestación.