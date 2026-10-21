La escala de noviembre de 2026 fija un aumento del 1,6% para el personal de casas particulares. Los valores varían según jornada, categoría y adicionales.

El aumento será del 1,6% respecto de octubre, según la escala salarial establecida para el personal de casas particulares. La actualización alcanza a todas las categorías, aunque los importes dependen de las tareas y de la modalidad de contratación.

Para quienes contratan personal de limpieza, el dato central es cuánto corresponde pagar por jornadas de 4, 6 u 8 horas y qué adicionales deben contemplarse. La referencia oficial para el período de noviembre de 2026 marca diferencias entre el valor por hora y la remuneración mensual proporcional.

Valores por jornada

Según la escala salarial oficial de noviembre de 2026, el personal de tareas generales con retiro tendrá una remuneración mínima de $4.170,52 por hora. Esa categoría incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas habituales del hogar. Para quienes pagan por hora, los valores mínimos serán de $16.682,08 por 4 horas, $25.023,12 por 6 horas y $33.364,16 por 8 horas. Esos importes corresponden a una sola jornada y no incluyen adicionales.

El esquema cambia cuando la prestación se repite en la semana. Si una trabajadora cumple menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, se utiliza el valor mínimo por hora correspondiente a su categoría. En cambio, cuando trabaja 24 horas semanales o más, debe considerarse la remuneración mensual, proporcional a la jornada contratada cuando corresponda.

Adicionales y aportes

Además del salario básico, la liquidación puede incorporar antigüedad, que representa un 1% adicional por cada año trabajado, computado desde septiembre de 2020. También corresponde un adicional del 31% por zona desfavorable para quienes prestan servicios en las provincias patagónicas, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones. A esos conceptos se suman los aportes, las contribuciones y la cobertura de riesgos del trabajo, que deben abonarse según la situación laboral y la cantidad de horas semanales.

Los valores informados para las jornadas de 4, 6 y 8 horas representan únicamente los salarios básicos mínimos, sin adicionales ni obligaciones de seguridad social. El esquema de actualización prevé además otro incremento del 1,6% para diciembre, por lo que los importes volverán a modificarse antes de finalizar el año.