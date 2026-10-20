La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se tramiten en un juicio unificado, con inicio fijado para este viernes a las 10. La decisión revocó el desdoblamiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 y reordenó el modo en que serán juzgados los expedientes que involucran a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. El fallo tiene impacto procesal porque concentra en un solo debate dos investigaciones vinculadas por su objeto y por parte de sus imputados.

La resolución fue adoptada por mayoría por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. En el fallo, Casación recordó que durante la instrucción la tramitación conjunta había sido considerada la solución más conveniente para garantizar los principios de celeridad, economía procesal y una administración de justicia más pronta. También sostuvo que separar las causas afectaba la posibilidad de que la pretensión punitiva obtuviera respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable.

El tribunal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Mario Villar y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Ambos organismos habían pedido que los expedientes fueran juzgados en un solo juicio. La definición deja sin efecto la estructura de dos debates separados y fija un esquema único para la etapa oral, en un expediente que lleva años de trámite judicial.

Antecedentes de la causa Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían hecho esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas. En Hotesur, la pesquisa está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre los principales acusados a Lázaro Báez. En Los Sauces, el expediente se centra en propiedades de la familia Kirchner y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados.

Situación de los imputados Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados. Para la expresidenta, este debate se suma a otras instancias judiciales: ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria. Además, enfrenta el juicio por el caso Cuadernos. Para Máximo Kirchner, en cambio, será el primer juicio oral que deberá afrontar.

Cómo será el debate El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales, incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027, por si fueran necesarias. Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos. El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados, y establece que los acusados deberán estar presentes cuando declaren en indagatoria.

En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, aunque esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso. Con la unificación ya definida, el próximo paso será el inicio del debate oral este viernes a las 10, bajo un esquema de audiencias presenciales y con fechas de reserva para eventuales extensiones del proceso.