La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos tras la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una pieza clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

El sindicato informó la decisión a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, donde sostuvo que “ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”. También afirmó que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y que “les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo”.

En ese mismo mensaje, la organización señaló que “frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”. Según lo informado por el gremio, los empleados serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida 25 de mayo al 600, con el objetivo de reordenar el esquema de trabajo tras los cambios en la estructura de seguridad.

Cambios en Olivos El jueves pasado, el oficialismo anunció una modificación en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos, que implicó que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas con la protección de Javier Milei y su círculo. La medida provocó el desplazamiento de 15 personas y el desarme de la estructura que administraba la residencia presidencial, con un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal.

Qué organismo queda a cargo Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Desde ese esquema, su personal tendrá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”. La institución militar ya tenía a cargo parte de la seguridad del jefe de Estado y, con el cambio, pasó a concentrar todas las funciones. El proceso de reordenamiento seguirá durante el plazo fijado para la transición administrativa y operativa.