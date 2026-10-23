Este viernes a las 10 comienza ante el Tribunal Oral Federal 5 el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, con 19 imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. El debate se realizará en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Para la exmandataria será su tercer juicio oral por hechos de corrupción y para su hijo la primera vez que se sentará en el banquillo de los acusados.

La unificación de ambos expedientes fue resuelta el martes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el desdoblamiento dispuesto en septiembre por el propio TOF 5. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña hicieron lugar a los recursos presentados por la fiscalía y por la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. La decisión permitió sostener el inicio del debate sin una nueva postergación.

La modalidad del debate El tribunal, integrado por José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, autorizó que los imputados participen de la audiencia inicial por vía telemática, pero solo durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Los abogados defensores deberán estar presentes en la sala. El tribunal aclaró que esa habilitación no implica un juicio virtual ni una modalidad híbrida permanente: desde las próximas audiencias el proceso será plenamente presencial. Las sesiones se desarrollarán los lunes, viernes y sábados, con fechas adicionales reservadas, incluidos algunos sábados de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero, para asegurar la continuidad del debate.

Las causas investigan, según la acusación, un esquema destinado a canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de la familia Kirchner a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias. De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, a Cristina Kirchner se le atribuye en Los Sauces el rol de jefa de una asociación ilícita y lavado de activos, mientras que a Máximo Kirchner se le imputa ser organizador de esa asociación y también lavado de dinero. En Hotesur, en cambio, ambos están acusados principalmente por lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

Los principales imputados Entre los acusados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan ese núcleo Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.

También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta, y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz. La nómina se completa con Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en las operaciones societarias y financieras. Florencia Kirchner quedó fuera del proceso tras un sobreseimiento firme de la Cámara de Casación.