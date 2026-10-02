La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos completo para jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones correspondiente a octubre de 2026. Para ese mes, regirá un aumento de 1,66%, en línea con el último dato de IPC difundido.

Con la actualización, la jubilación mínima será de $436.000, más el bono extraordinario de $70.000 que se mantendrá vigente para esos haberes. En total, el monto a percibir quedará en $506.000. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.930.000.

Montos actualizados

Según los valores informados por ANSES, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, con el bono de $70.000, alcanzará $505.748,51. La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) quedará en $348.598,81, la pensión no contributiva en $305.023,96, la jubilación máxima en $2.932.174,85 y la PBU (Prestación Básica Universal) en $199.335,05.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumentará 1,66% y pasará a $156.588. Para hijo con discapacidad, el valor será de $517.475. Además, la asignación familiar por hijo será de $78.304 para el primer escalón de ingreso familiar, mientras que la asignación familiar por hijo con discapacidad ascenderá a $244.536.

Fechas de cobro

El cronograma se organiza, como todos los meses, según la terminación del DNI. Las pensiones no contributivas se pagarán entre el 1 y el 7 de octubre, según terminación documental. Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo cobrarán entre el 8 y el 22 de octubre, mientras que quienes perciban haberes superiores lo harán entre el 23 y el 29 de octubre.

En el caso de la AUH, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación por Prenatal, los pagos se concentrarán entre el 8 y el 22 de octubre, según la terminación del documento. La Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único —matrimonio, nacimiento y adopción— se abonarán del 10 de octubre al 10 de noviembre. La Prestación por Desempleo se liquidará del 23 al 29 de octubre, también por terminación de DNI.