La Anses detalló el calendario de cobros de octubre para jubilaciones, asignaciones y desempleo. El esquema depende de la terminación del DNI y de la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de cobro correspondientes al viernes 23 de octubre de 2026 para distintas prestaciones sociales. El cronograma alcanza a jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, entre otras. La organización de pagos por terminación de documento busca ordenar el acceso a los haberes dentro del calendario mensual.

Jubilaciones y pensiones: quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1 cobran este viernes 23 de octubre. En el caso de la Asignación por Embarazo, el pago corresponde a los DNI finalizados en 9 en la misma fecha. Para la Prestación por Desempleo, la Anses fijó el cobro para los DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones con ventana ampliada: la Asignación por Maternidad se paga para todas las terminaciones de DNI entre el miércoles 14 de octubre y el martes 10 de noviembre. En paralelo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen fecha de cobro entre el jueves 8 de octubre y el martes 10 de noviembre. Ambas prestaciones mantienen un rango de acreditación más amplio que el de los pagos segmentados por documento.

Pagos únicos: las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción también se encuentran habilitadas para todas las terminaciones de DNI desde el viernes 9 de octubre hasta el martes 10 de noviembre. Ese esquema permite que los beneficiarios cobren dentro de una franja extendida, sin depender de un día puntual. La información difundida por la Anses se enmarca en el calendario de prestaciones sociales de octubre.

El cronograma resulta relevante para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que necesitan verificar la fecha exacta de acreditación según su documento y el tipo de beneficio. La continuidad de los pagos hasta el 10 de noviembre deja abierta la posibilidad de cobro para distintas terminaciones de DNI durante varias semanas. La consulta del calendario oficial sigue siendo el dato central para confirmar cada liquidación.