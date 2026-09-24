La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 24 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, con acreditaciones ordenadas por terminación de DNI. En septiembre, las prestaciones previsionales y asignaciones recibieron un aumento del 2,11 %, calculado a partir de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la medición oficial de la inflación.

Entre los beneficiarios alcanzados por la fecha de hoy figuran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminado en 4 o 5. También se acredita la prestación por desempleo Plan 1 para personas con DNI finalizados en 4 y 5. Esta prestación alcanza a trabajadores registrados despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas ajenas a su voluntad, siempre que reúnan los aportes requeridos; el monto y la duración dependen de los ingresos y del tiempo de cotización previo al cese laboral.

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio mantienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para los presentados en la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre. En paralelo, las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Montos vigentes

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima quedó en $428.633,20. A ese haber se suma un bono de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total asciende a $498.633,20. La jubilación máxima se fijó en $2.884.295,54 para este mes, mientras que quienes superan la mínima comenzaron a cobrar desde el 22 de septiembre, según la terminación del DNI.

En las PNC, la prestación por invalidez o vejez llega a $300.043,24 sin refuerzo y a $370.043,24 con el bono incluido. Para las madres de siete hijos o más, el haber equivale a la jubilación mínima: $428.633,20 o $498.633,20 con el refuerzo. La AUH (Asignación Universal por Hijo) tiene un valor bruto de $154.031 por menor de 18 años; ANSES paga mensualmente el 80 %, es decir $123.224,80, y retiene el 20 % restante, $30.806,20, hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza $501.537 por hijo durante septiembre, mientras que la Asignación por Embarazo mantiene los mismos valores que la AUH: $154.031 en total, con un pago directo de $123.224,80 y una retención de $30.806,20. Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025, con reducción en los tramos superiores; la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante la licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de PNC llega a $77.025 en el primer rango de ingresos. En la prestación por desempleo, el mínimo quedó en $191.900 y el máximo en $383.800, definidos por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026. El cronograma de ANSES sigue sujeto a la terminación del DNI y a las fechas ya establecidas para cada prestación, con vencimientos que en varios casos se extienden hasta el 9 de octubre.