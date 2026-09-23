El organismo previsional continúa este miércoles 23 de septiembre con el cronograma de septiembre. También informó la actualización del 2,11% y el alcance del bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 23 de septiembre con el cronograma de pagos de septiembre y abona jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo a quienes tienen DNI terminados en 2 y 3.

El esquema forma parte de las liquidaciones del noveno mes del año y alcanza también a otras prestaciones ya incluidas en el calendario mensual. Según el organismo, los haberes de este período cuentan con una actualización del 2,11%, atada a la inflación de julio informada por el INDEC.

ANSES precisó además que quienes cobran por encima del haber mínimo no perciben el bono extraordinario de $70.000, reservado para las escalas iniciales. En ese marco, el haber bruto aproximado de la jubilación máxima este mes llega a $2.884.939,85.

Calendario vigente

De acuerdo con el cronograma oficial, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobran este 23 de septiembre según la terminación del DNI. En cambio, el calendario para quienes perciben el haber mínimo concluyó el lunes 21 de septiembre, con los fondos ya acreditados y disponibles. También finalizaron durante la primera quincena de septiembre los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), con montos ya depositados.

El esquema de liquidaciones de septiembre se mantiene vigente bajo el sistema de movilidad mensual, que ajusta los haberes por la inflación de dos meses atrás. El próximo paso del calendario depende de la terminación del documento y de la prestación alcanzada por cada beneficiario, según la información difundida por el organismo previsional.