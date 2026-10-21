La Anses avanza con depósitos de jubilaciones mínimas, AUH, SUAF y Asignación por Embarazo. El cronograma entra en su tramo final para estas prestaciones.

El miércoles 21 de octubre de 2026, la Anses realiza una nueva tanda de pagos de jubilaciones mínimas y asignaciones familiares. La jornada es la penúltima del calendario de Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por hijo del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), cuyos pagos finalizan mañana. El esquema alcanza a beneficiarios con documentos terminados en números específicos, según la prestación.

En octubre, el organismo aplicó un aumento del 1,66% a las asignaciones familiares mediante la Resolución 283/2026. También subieron los haberes previsionales por la Resolución 284/2026. En paralelo, los jubilados y pensionados con menores ingresos reciben un bono de hasta $70.000, confirmado por el Decreto 1108/2026.

Prestaciones incluidas El cronograma de la Anses para este miércoles 21 de octubre comprende jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para documentos terminados en 8. También se acreditan las asignaciones familiares por hijo del SUAF para DNI finalizados en 8, junto con la AUH para documentos terminados en 8.

Además, la Asignación por Embarazo se paga a quienes tienen DNI finalizado en 7. La secuencia de depósitos responde al calendario mensual que organiza la administración previsional en función de la terminación del documento. Ese criterio permite distribuir los pagos de manera escalonada durante el mes y concentrar en los últimos días las prestaciones que aún restan acreditarse.

Tramo final del calendario Con esta jornada, la Anses entra en el cierre de pagos de AUH y de la asignación por hijo del SUAF. El dato relevante para los beneficiarios es que mañana concluyen esas acreditaciones, mientras continúan los depósitos de jubilaciones mínimas y de la Asignación por Embarazo según la terminación del DNI. El próximo paso del cronograma queda sujeto a las fechas restantes del mes para cada prestación.