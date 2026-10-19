ANSES informó el calendario de pagos para este lunes 19 de octubre de 2026, con acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del DNI y el tipo de prestación. La jornada incluye haberes previsionales, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), entre otros conceptos. El cronograma oficial no contempla hoy pagos de Pensiones No Contributivas (PNC) ni de la prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones: cobran hoy los beneficiarios con DNI terminado en 6 que perciben el haber mínimo. Según el detalle oficial, el haber mínimo es de $435.749 y, con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $505.749. Tampoco están incluidas en esta fecha las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

PUAM y AUH: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se acredita hoy para DNI terminados en 6, con un monto de $348.599 más el bono de $70.000, lo que eleva el total a $418.599. En el caso de la AUH, cobran los titulares con DNI terminado en 6, con un monto general de $156.588 por hijo. ANSES deposita el 80% y retiene el 20% sujeto a controles; con la verificación automática, ese porcentaje retenido puede pagarse junto con el resto.

Asignaciones familiares: la AUE se paga hoy para DNI terminados en 5, con el monto consultable en Mi ANSES. La Asignación Prenatal se acredita para DNI terminados en 6 y 7, mientras que el SUAF para trabajadores registrados corresponde hoy a DNI terminados en 6. En paralelo, la Tarjeta Alimentar figura con $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.

Otras prestaciones: las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de PNC se encuentran dentro de su período de pago para todas las terminaciones de DNI. El dato operativo para esta jornada es que los beneficiarios deben verificar la terminación de su documento y la prestación asignada, ya que el cronograma separa los pagos por categoría y no habilita hoy a los regímenes excluidos.