La ANSES acredita haberes y asignaciones con aumento del 1,66% y un bono de hasta $70.000. El cronograma alcanza a jubilados, AUH, AUE y desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita este jueves 22 de octubre de 2026 los haberes correspondientes al calendario de pagos del mes. La jornada incluye jubilaciones mínimas, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, según la terminación del documento nacional de identidad.

En octubre, jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan 1,66%, de acuerdo con la variación del índice de inflación. La actualización fue establecida por las resoluciones 284/2026, para los haberes previsionales, y 283/2026, para las asignaciones familiares. Ese ajuste determina los montos que se liquidan durante el mes y ordena el cronograma de acreditaciones.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Este jueves cobran los jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 y que perciben hasta un haber mínimo. La jubilación mínima es de $435.662,86 y, con el bono extraordinario de $70.000, alcanza $505.662,86. El refuerzo se paga a quienes cumplen los requisitos definidos por la ANSES.

Asignaciones por hijo y embarazo

También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 9, en la última fecha prevista para esas prestaciones dentro del cronograma de octubre. El valor general de la AUH asciende a $156.588, aunque la ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad. En la Asignación Familiar por Hijo, los montos dependen del ingreso del grupo familiar y de la zona de residencia; para el primer tramo, el beneficio llega a $78.304 por hijo.

Desempleo y pagos únicos

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acredita este jueves para las beneficiarias con DNI terminado en 8. El monto general también es de $156.588 y, al igual que en la AUH, la ANSES liquida mensualmente el 80% y reserva el 20% restante hasta que se cumplan los requisitos documentales y sanitarios. En paralelo, la Prestación por Desempleo se paga a quienes tienen documentos finalizados en 0 y 1; el beneficio tiene un piso de $191.900 y un tope de $383.800, con liquidación individual según salarios previos y aportes registrados.

Vigencias abiertas

La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre y hasta el 10 de noviembre. Los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio también permanecen habilitados: la primera quincena se abona desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, y la segunda desde el 22 de octubre hasta la misma fecha de noviembre, sin distinción por número de documento.