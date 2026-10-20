La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 20 de octubre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, bajo la actualización mensual de 1,66% aplicada en octubre. Con ese ajuste, quienes perciben la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, cobrarán $505.748,51. En los haberes que no superen ese monto, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta completar esa suma.

Durante la jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, además de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE), de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El esquema de pagos se organiza por número final de documento para ordenar la acreditación de los fondos en todo el país. En paralelo, los beneficiarios pueden retirar el dinero por ventanilla en las entidades bancarias habilitadas o usar la tarjeta de débito en cajeros automáticos y comercios adheridos.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los titulares con DNI terminados en 7 cobran este martes 20 de octubre, según el cronograma oficial difundido por Anses. Esa misma fecha rige para quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo y la AUH con documento finalizado en 7. En esos casos, el pago se acredita conforme al esquema habitual de la seguridad social nacional.

Asignación por Embarazo y otras prestaciones

Para la Asignación por Embarazo, cobran hoy los DNI terminados en 6. También perciben sus haberes quienes están incluidos en la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con documentos terminados en 8 y 9. El cronograma del organismo previsional, además, incluye el inicio de los depósitos para la Asignación por Embarazo para Protección Social y las prestaciones extraordinarias por Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

Pagos de asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se liquidan para todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre. Ese tramo del calendario extiende la cobertura de las prestaciones familiares durante varias semanas, con acreditación sujeta a la fecha fijada por el organismo. La próxima referencia del cronograma será la continuidad de los pagos según la terminación de DNI en los días siguientes.