El organismo difundió el cronograma de cobro para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones. También fijó plazos para asignaciones de pago único y PNC.

La ANSES informó el cronograma de pagos correspondiente a este viernes 25 de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo), prestaciones del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) y otros conceptos. Según el detalle oficial, hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con documento terminado en 6 y 7. También perciben la Prestación por Desempleo quienes tienen DNI finalizado en 6 y 7.

El organismo agregó que las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se pagan para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre. El mismo plazo rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con el cronograma difundido por la administración previsional. En ambos casos, la continuidad del calendario alcanza a todos los beneficiarios comprendidos en esas prestaciones.

La publicación oficial no introduce cambios en los requisitos de acceso, sino en la distribución por terminación de documento y por fecha de cobro. Ese esquema ordena el pago mensual de haberes y asignaciones y permite identificar con precisión qué grupos están habilitados en cada jornada. Para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones familiares, el dato operativo es la fecha asignada por la ANSES y la terminación del DNI.

Ajuste de haberes

La ANSES recordó además que las jubilaciones y pensiones se actualizan con el último dato disponible del índice de precios al consumidor (IPC), desde marzo de 2024. Ese mecanismo de movilidad vincula los haberes con la evolución de la inflación y constituye el marco bajo el cual se calculan los aumentos mensuales. En ese contexto, el cronograma de septiembre se publica junto con la referencia al esquema de actualización vigente.

El calendario difundido por el organismo sigue disponible para consulta por terminación de documento y por tipo de prestación. El próximo hito informado en el texto oficial es el cierre del pago de las asignaciones de pago único y de las asignaciones familiares de PNC el 10 de octubre.