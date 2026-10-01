El organismo previsional informó el cronograma para Asignaciones de Pago Único y Pensiones No Contributivas. El pago está disponible desde este jueves 1 de octubre en sucursales bancarias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este jueves 1 de octubre de 2026 comenzó el cobro de las Asignaciones de Pago Único (APU) por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). Según el organismo previsional, la acreditación se realiza en las sucursales bancarias habilitadas y alcanza a todas las terminaciones de documento. El esquema fija una ventana de pago que se extiende hasta el viernes 9 de octubre.

APU sin distinción de DNI

ANSES precisó que, para la primera quincena de las Asignaciones de Pago Único, los titulares de todas las terminaciones de DNI ya tienen habilitado el cobro. Esa modalidad incluye las prestaciones extraordinarias por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. El organismo indicó que el beneficio puede percibirse en la entidad bancaria asignada o a través de la cuenta vinculada a la red bancaria.

El plazo para acceder a esas asignaciones se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial. En términos operativos, eso permite distribuir la atención en sucursales durante varios días y evita concentrar el pago en una sola fecha. Para los titulares, la variable principal es verificar la entidad de cobro antes de concurrir presencialmente.

PNC y verificación previa

En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el organismo confirmó una dinámica similar: el cobro está disponible desde este 1 de octubre para todas las terminaciones de documento. La fecha límite también se fijó para el 9 de octubre. ANSES recomendó consultar la sucursal de cobro y los movimientos de cuenta en la plataforma oficial Mi ANSES, con ingreso mediante CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La información difundida por el organismo no modifica el universo de beneficiarios, sino que establece el período de disponibilidad para retirar los haberes. Para quienes cobran por ventanilla o por cuenta bancaria, el dato operativo relevante es que no se exige una terminación específica de DNI dentro de esta ventana. El próximo hito del cronograma será el cierre del plazo el viernes 9 de octubre.