ANSES definió el cronograma de pagos de octubre de 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH y el resto de las asignaciones. La actualización mensual será de 1,66%, en línea con el último dato del IPC (Índice de Precios al Consumidor), según informó el organismo.

Con esa suba, la jubilación mínima quedará en $435.748,51 y, para quienes perciben ese haber, se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total alcanzará $505.748,51. La jubilación máxima se ubicará en $2.932.174,85, mientras que la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) será de $348.598,81, la pensión no contributiva de $305.023,96 y la PBU (Prestación Básica Universal) de $199.335,05.

Asignaciones y montos La AUH pasará a $156.588 y la AUH por hijo con discapacidad a $517.475. La Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para el primer escalón de ingresos y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llegará a $244.536. ANSES recordó que los titulares de AUH cobran mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante se retiene y se paga en una única cuota al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.

Fechas de cobro Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el jueves 1 y el miércoles 7 de octubre, según la terminación del DNI. Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario irá del jueves 8 al jueves 22 de octubre. En ese mismo período cobrarán la AUH, la Tarjeta Alimentar, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, mientras que la Asignación por Prenatal se pagará entre el jueves 8 y el jueves 15 de octubre.

Otros pagos Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se acreditarán a todas las terminaciones de documento entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre. En el mismo período se liquidarán la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción. La Prestación por Desempleo se pagará del viernes 23 al jueves 29 de octubre, según la terminación del documento. El cronograma completo fija así las fechas de acreditación para cada prestación y deja como variable a seguir la aplicación efectiva del aumento mensual y del bono extraordinario.