Si un jubilado sospecha que Anses le paga menos de lo que le corresponde, puede pedir una revisión del haber y de la liquidación mensual. La verificación alcanza los aumentos aplicados, la fecha inicial de pago y los aportes o remuneraciones computadas para calcular la prestación. El organismo debe analizar cada caso para determinar si corresponde una corrección.

Qué conviene revisar Antes de iniciar el reclamo, el titular debería identificar el punto en el que advierte la diferencia. Entre los posibles errores figuran aumentos que no se aplicaron correctamente, diferencias en los períodos trabajados o en los salarios considerados, descuentos que no corresponden y problemas con la fecha desde la que se liquidó la jubilación. Una discrepancia entre el monto esperado y el que figura en el recibo no implica, por sí sola, que exista un error.

Cómo se presenta el reclamo Para solicitar la revisión, se debe completar el formulario PS 6.236, disponible en la página oficial de Anses, y acompañarlo con la documentación que respalde el pedido. El trámite requiere consignar los datos personales y previsionales del titular, explicar el motivo del reclamo e indicar, cuando corresponda, el período involucrado. También se recomienda consultar previamente cómo presentar la solicitud y si es necesario pedir turno.

Documentación respaldatoria En términos generales, el reclamo puede requerir el DNI del titular, el formulario completo, una nota explicativa con el error detectado y los recibos de haberes u otros comprobantes vinculados con el cálculo cuestionado. Si la presentación la realiza un representante, también debe acreditarse esa representación. El formulario incluye un apartado para detallar qué documentos se adjuntan y tiene carácter de declaración jurada.

Alcance del trámite La presentación del reclamo no garantiza que el haber aumente. Una vez ingresada la solicitud, Anses analiza la documentación y define si corresponde modificar la liquidación. Por eso, el organismo recomienda verificar los requisitos específicos antes de presentar el pedido y reunir los respaldos necesarios para sostener la revisión.