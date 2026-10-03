Los monotributistas tienen nuevos valores en octubre de 2026 para las asignaciones familiares que paga Anses. La actualización del 1,66% modifica los montos por hijo y por hijo con discapacidad, según la categoría del régimen informada ante ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Montos por hijo La asignación familiar por hijo varía de acuerdo con la categoría del monotributo. Para la categoría A, el pago es de $78.304 por hijo; para la categoría B, de $52.821; y para las categorías C, D, E, F y G, de $16.487 por hijo. En las categorías H, I, J y K no corresponde el cobro de esta prestación. El beneficio se liquida todos los meses a quienes cumplen las condiciones fijadas por Anses.

Hijo con discapacidad En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos y alcanzan también a categorías superiores del monotributo. Para la categoría A, el monto es de $254.943; para la B, de $180.358; y para las categorías C, D, E, F y G, de $113.829. Las categorías H, I, J y K también mantienen el derecho al cobro en este caso, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes.

Ayuda Escolar y prenatal Dentro del esquema de asignaciones familiares también figuran la Asignación Prenatal y la Ayuda Escolar Anual. Para octubre, esta última tiene un valor de $55.672, al que se suma un refuerzo dispuesto por Anses para alcanzar un total de $85.000. La Asignación Prenatal está destinada a quienes cumplen los requisitos durante el embarazo. En cambio, los monotributistas del régimen general no acceden a las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

Régimen social Los monotributistas sociales tienen un esquema distinto al del régimen general. En lugar de cobrar las asignaciones familiares del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), pueden acceder a la AUH (Asignación Universal por Hijo) y a la Asignación por Embarazo si cumplen con las condiciones previstas para cada prestación. El alcance efectivo del cobro depende, en todos los casos, de la situación registrada ante ARCA y de los requisitos que verifica Anses.