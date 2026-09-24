La medida rige en todo el país y alcanza productos ofrecidos por internet. La sustancia sigue en investigación clínica y no tiene especialidades autorizadas en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la elaboración, uso, comercialización, publicación, distribución y promoción de productos inyectables destinados a la administración en humanos que declaren contener retatrutide o retatrutida.

La decisión quedó formalizada este jueves mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara la oferta de esos productos en plataformas de internet. La medida no alcanza a una marca específica, sino a todos los lotes, tamaños y presentaciones que declaren esa sustancia.

Según informó la ANMAT, en la Argentina no existen actualmente especialidades medicinales comercializadas que contengan retatrutida entre sus componentes. El organismo precisó que la sustancia continúa en etapa de investigación clínica y que se estudian sus posibles efectos, entre otros aspectos, en pacientes con diabetes tipo II y dificultades para controlar adecuadamente la glucemia.

Origen de la advertencia

La actuación administrativa comenzó a partir de una denuncia recibida por correo electrónico, en la que se alertaba sobre dos enlaces de internet donde se ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida. A partir de esa presentación, el organismo sanitario también consideró alertas emitidas por las autoridades de salud de Brasil y Paraguay sobre productos de características similares.

Alcance sanitario y judicial

De acuerdo con la disposición, los productos alcanzados no cuentan con registros que permitan acreditar una elaboración y fiscalización legítimas, conforme a las normas sanitarias vigentes. Por ese motivo, el área de fiscalización de la ANMAT recomendó advertir a la población sobre la disponibilidad de estos productos a través de canales de comercialización online. Además, el organismo resolvió ampliar una denuncia judicial ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2, a cargo del juez Luis Antonio Armella, mediante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

Vigencia de la prohibición

La restricción se mantendrá hasta que los productos involucrados obtengan la autorización correspondiente de la ANMAT. La normativa prevé como única excepción aquellos productos utilizados dentro de investigaciones clínicas que hayan sido expresamente aprobadas por el organismo sanitario, lo que deja fuera de la prohibición a los ensayos autorizados bajo ese marco regulatorio.