La novia compartió en TikTok el video del festejo, que sumó casi 300.000 reproducciones. La escena incluyó réplicas de los sombreros de Granaderos a Caballo y la Marcha de San Lorenzo.

Un grupo de amigas sorprendió a Candelaria Cabral durante su boda con una puesta en escena alusiva al apellido de la novia y a la Marcha de San Lorenzo. El video fue publicado por la propia recién casada en TikTok, donde la cuenta figura como @candelariacabral_. En la publicación, la joven escribió: “Tengo las mejores amigas del mundo”.

En las imágenes se observa el ingreso de las amigas a la pista con réplicas de los sombreros del Regimiento de Granaderos a Caballo. La secuencia se produjo en medio del festejo de bodas y derivó en una interpretación colectiva de la marcha patriótica. El gesto se apoyó en el apellido de la novia, que coincidió con la referencia al granadero Juan Bautista Cabral.

La escena en la pista

El momento central llegó cuando comenzó a sonar la Marcha de San Lorenzo y los presentes acompañaron la estrofa dedicada a Cabral: “Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria...”. Según el video, la celebración incluyó luces, cornetas de plástico y baile. La puesta combinó elementos festivos con una referencia histórica reconocible para el público argentino.

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Alcance en redes

La publicación acumuló casi 300.000 reproducciones, más de 68.000 likes y alrededor de 250 comentarios. Los mensajes destacados en la plataforma elogiaron la idea del grupo de amigas y la relación entre el apellido de la novia y el homenaje musical. El material circuló como contenido de entretenimiento en una red social, sin que el video aporte otros datos sobre lugar, fecha o participantes adicionales.

Un contenido breve y replicable

El episodio quedó asociado a una boda y a una intervención espontánea que aprovechó una referencia patriótica para construir una sorpresa en la pista. El dato verificable que sostiene su difusión es el volumen de reproducciones y reacciones registrado en la cuenta de TikTok. No se informaron otros antecedentes ni consecuencias más allá de la circulación del video en redes.