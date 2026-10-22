Un breve intercambio con el papa León XIV reactivó la expectativa por una posible visita a la Argentina. Durante la audiencia pública de este miércoles en el Vaticano, dos religiosos argentinos se acercaron al Pontífice y le expresaron su deseo de recibirlo en Córdoba. Según relataron después, la respuesta fue: “Allá vamos”.

Los protagonistas del encuentro fueron Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano que vive en la comunidad de Malvinas. Ambos participaron de la audiencia y de la catequesis de los miércoles, en el marco del cuarto Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos. La noticia fue difundida por la Arquidiócesis de Córdoba, que presentó el episodio como un motivo de alegría para la comunidad local.

El saludo al Papa

Según relató Fernando León a TN, al saludar al Pontífice le dijeron: “Padre, te esperamos en Córdoba”. La respuesta que transmitieron después fue interpretada como un gesto que renovó la esperanza de la Iglesia cordobesa, aunque no constituye una confirmación oficial de una visita al país. En esa misma línea, el religioso aclaró que las palabras escuchadas no equivalen a un anuncio formal del Vaticano.

La audiencia en Roma

Fernando León contó que participó de la audiencia junto a un grupo de 50 religiosos de 12 congregaciones, provenientes de 25 nacionalidades y de los cinco continentes. La actividad fue organizada por el grupo Tutti Fratelli, integrado por hermanos religiosos que forman parte de los gobiernos generales de distintas congregaciones con sede en Roma. Al describir al Papa después de la cirugía, lo recordó sonriente, entusiasta y con plena lucidez, aunque también cansado tras la intervención quirúrgica en la que le extirparon una parte del pulmón.

Sin confirmación oficial

Consultado por la reacción ante la invitación a Córdoba, Fernando León dijo que lo vio “sereno, contento, seguro y agradecido”, y señaló que le dio la impresión de que hablaba como alguien que no había dudado en realizar esa visita. En una carta dirigida a la comunidad arquidiocesana cordobesa, también sostuvo que fue la primera audiencia pública y catequesis del Papa después de la cirugía y destacó su disposición pese al cansancio y las condiciones climáticas de esa mañana en Roma. Allí escribió: “No se imaginen a ‘SuperLeón’”, y agregó que lo que vio fue “un sucesor de Pedro, dispuesto a dar la vida por el Maestro”.

Mensaje y contexto pastoral

Durante la catequesis, León XIV abordó el segundo capítulo de la constitución pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, dedicado al valor del matrimonio y la familia y a su función social. Al finalizar, dejó además un mensaje que conmovió especialmente a Fernando León: “Que la Sagrada Familia los bendiga”. La Arquidiócesis de Córdoba publicó el encuentro bajo el título “Padre, te esperamos en Córdoba”: el saludo que renovó nuestra esperanza. Por el momento, el dato verificable es que hubo un intercambio relatado por los religiosos y una expectativa renovada, pero sin confirmación oficial sobre una eventual visita a la Argentina.