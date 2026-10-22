Concluyó el juicio por la muerte de Diego Maradona con una absolución parcial. El tribunal de San Isidro leerá el fallo final el 22 de diciembre de 2026 .

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona concluyó sus audiencias con una resolución parcial del tribunal. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna, mientras quedó abierta la deliberación sobre el resto de los imputados.

La decisión final alcanzará al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y al equipo médico interviniente. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro evalúa además la conducta de los profesionales de la salud Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni en relación con los cuidados brindados al exfutbolista.

Deliberación El presidente del cuerpo, Alberto Gaig, fundamentó la postergación de la sentencia final en la complejidad de la causa. Según expuso, la extensión del proceso y el volumen de material probatorio incorporado durante las audiencias llevaron al tribunal a diferir la lectura del fallo.

La lectura del veredicto definitivo quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha, el tribunal continuará con la etapa de deliberación sobre la situación procesal de los demás acusados en la causa.