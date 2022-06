Nación financiaría con 9 mil millones de pesos la construcción de 1.500 casas

El director de IPV y el secretario de vivienda de la provincia Robert Garcés, se reunieron con el viceministro de Desarrollo Técnica y Hábitat de la Nación. Aseguraron que la reunión fue muy positiva y que Nación podrían enviar fondos para subsidiar la construcción de ese nuevo cupo de nuevas viviendas para San Juan.

Casi recién llegado de Buenos Aries, Marcelo Yornet director de IPV (Instituto provincial de Vivienda) marcó como muy positivo su viaje y las reuniones que mantuvieron con el viceministro Guillermo Pesce. Hay mucha expectativa de conseguir el dinero para poder construir las otras 1.500 vivienda que se le otorgaron San Juan.

Marcelo Yornet dialogó con Zonda Diario y manifestó, “estuvimos el martes en Buenos Aires con el secretario de vivienda de SJ, Robert Garcés, fuimos a hacer una reunión técnica porque como todos saben, el gobernador Sergio Uñac mantuvo un contacto o hizo el trámite político de lograr de que el Ministerio de Desarrollo Técnico Territorial y Hábitat de la Nación, que conduce Jorge Ferraresi, nos otorgue 1.500 viviendas más, para que de esta forma afrontar en lo que se está gastando para la construcción de viviendas en la provincia con fondos provinciales, si tenemos en cuenta que han utilizado recursos provinciales donde el gobierno para una mejora salarial a los empleados estatales”.



Por otro lado Marcelo Yornet dijo que “entonces cuando el gobernador nos abrió la puerta política y nosotros fuimos a ver lo técnico. Nosotros llevamos propuestas, porque si nosotros hacemos estas 1.500 viviendas las empezamos a trabajar ahora, eso lo vamos a ver dentro de varios meses, porque no es simple”.

“Hay que mandar un proyecto, y las notas a Nación. Tener la NOT, No Objeción Técnica, tener la NOF, la No Objeción Financiera y los contratos. Todo lleva su tiempo que es lo que estamos haciendo las 1.800 casas que ya se iniciaron hace bastante tiempo, donde vamos muy avanzado y las 3.000 que después nos otorgaron y que estamos trabajando en este proceso de llevar y traer información para poder iniciar las obras, que ya varias están iniciadas”, añadió.

“Entonces la propuesta era ver de alguna manera si Nación no puede llegar a subsidiar obras que ya están en marcha. De esa manera nosotros podríamos contar con esos fondos. Entonces cual sería en síntesis de este viaje a Buenos Aires y transformar esas 1.500 viviendas en lo que saldría su construcción que son alrededor de 9 mil millones de pesos y ver en que nos puede ayudar el Ministerio para contar con ese dinero y no que salga de los fondos provinciales”, continúo el funcionario.

“Nos reunimos con Guillermo Pesce que es como el vice ministro, porque ya con el ministro había estado el gobernador. Hoy en la mañana nos pidieron algún tipo de información, así creemos que podemos tener alguna resultado favorable y enviar algunas cosas para ya ir finiquitando algunos detales para poder seguir adelante con lo se el gobierno de la provincia quiere hacer”, concluyó Yornet.