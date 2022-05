Nace un nuevo ídolo en San Juan

Emiliano Contreras puso, hace un mes, a San Juan en lo más alto del país al ganar el Argentino de Ruta. Ahora hizo lo mismo con la Albiceleste, ganando el Panamericano. El Gringo recibe innumerables muestras de afecto por estos logros. “Estoy muy feliz por el gran cariño de la gente, no he parado de recibir afecto”, dice el pocitano de 27 años.

Lo volvió a hacer. Como para dejar en claro que no fue casualidad, por si a alguno se le ocurre pensar algo semejante.

Sin dudas, el momento por el que atraviesa Emiliano Contreras es bárbaro. Y lo ratificó de la manera más rutilante. En un mes se coronó bicampeón en los Campeonatos de Ruta.

En abril, lo hizo con lo mejor del pelotón de la Argentina, y ahora en mayo con los del continente.

“Recién estoy cayendo, estoy muy feliz por el afecto de la gente que me lo está haciendo saber, lo hizo ayer en la carrera y ahora no puedo terminar de responder los mensajes”, dice el Gringo, que mientras conversa con Zonda Diario sigue recibiendo whatsapps en su celular y cientos de mensajes en sus redes sociales.

El pocitano se colgó la medalla de oro del Panamericano desarrollado en San Juan al imponerse el domingo pasado en el cierre del campeonato de Ruta. Al final, disputado en el autódromo del Villicum, Contreras llegó junto a otros 6 ciclistas latinoamericanos.

“Cuando supe que llevábamos una ventaja de varios minutos empecé a pensar que podía llegar. Cuando entramos a Albardón ya sabía en qué parte se ponía dura y dónde tenía que estar para quedar adelante”, dice el flamante campeón.

Se definió en una definición electrizante en el embalaje que disputaron los siete ciclistas que protagonizaron la fuga de la jornada.

“En ese momento sentí muchas cosas, se me pasaron varias imágenes, por supuesto que la de mi familia, sobre todo la de mis padres que siempre están y que han hecho un sacrificio grande para que esto se pueda dar”, agrega al respecto el joven de 27 años.

Emiliano es hijo de José y Liliana, que por estas horas no caben en sus cuerpos del orgullo que sienten. El Gringo nunca se olvida de ellos y en cuanto micrófono tiene por delante les agradece todo el sacrificio que han hecho.

“En algún momento pensé en dejar el ciclismo, ellos me han apoyado siempre, incluso dejando cosas para que yo pueda entrenar, tener una buena alimentación y competir. Sin dudas que ellos son parte de este logro”, agrega.

Con estos títulos, muchos ojos se abren mirando al pocitano, y él también tiene sus nuevos sueños por cumplir.

“Me encantaría estar en un Campeonato Mundial, estar ahí con los mejores sería un sueño, sé que es un poco difícil estar en el nivel ese, pero quisiera al menos, sacarme el gusto de estar presente”, cierra Emiliano Contreras, el nuevo ídolo del ciclismo sanjuanino.