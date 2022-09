Músicos que se unen para ayudar

El grupo Donaires estrenó hace unos días su nuevo videoclip junto a sus colegas de Sonenfa y protagonistas de la TV sanjuanina con un fin solidario.

Se trata de la canción “Hoy te veré” que dura casi cuatro minutos en la que los hermanos Quiroga Cisella, junto a un gran equipo, muestran paisajes de la provincia alternado con diferentes secuencias.

“Hoy te veré, veré, no importa nada más”, dice el estribillo de la canción que promete convertirse en un éxito.

Dentro de los protagonistas que muestra el video aparecen caras conocidas de la pantalla de la TV sanjuanina como los conductores Alejandro López, Mariángeles Leiva y Luis “Lucho” Linares, Sol Rojas y Juan Rondineau.

El videoclip comienza con una dedicatoria especial para todos los integrantes de la Asociación Civil “Guerreros por la vida”. Esta organización se encarga de atender y acompañar a pacientes oncológicos. La labor que realizan es solidaria y trabajan dentro del Hospital Rawson.

“Venimos colaborando con esta asociación desde que tocamos en uno de sus festivales para juntar fondos. Nos movilizó su realidad, ahora tienen una hermosa sede pero necesitan terminar varias cosas y siempre los recursos son importantes, ya sea dinero o con lo que uno pueda colaborar”, explica Leonardo.

En este nuevo material de Donaires no sólo aparecen Melisa, Leonardo y Pablo, sino también tuvieron la ayuda de la banda Sonenfa.

La canción fue compuesta por Leo Quiroga, quien en plena Fase 1 se enteró que iba a ser padre. En tiempos de riguroso protocolo, no podía compartir todas las cosas que comúnmente comparte la pareja cuando van a ser padres, como presenciar juntos las ecografías. “Por motivos de protocolo no podía entrar a las ecos, y tuvo que acostumbrarse a esa situación, pero al tener al niño en casa su expresión siempre era hoy te veré”, dijo el músico emocionado.

Cómo ayudar

Este es el link de Mercado Pago donde se puede depositar para ayudar a la asociación “Guerreros por la Vida”: https://link.mercadopago.com.ar/guerrerosporlavida.