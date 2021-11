Murió Terence Wilson, miembro fundador de la banda UB40

El excantante del grupo de reggae británico, famoso en los 80 con éxitos como «Red Red Wine» o «Can’t Help Falling In Love», falleció a los 64 años.

Terence Wilson, uno de los miembros fundadores de la banda británica de reggae UB40, falleció tras una breve enfermedad, anunció el grupo. Tenía 64 años de edad.

El antiguo vocalista y miembro fundador del grupo de reggae británico UB40, que saltó a la fama en los 1980 con temas como «Red Red Wine» o «Can’t Help Falling In Love», falleció a los 64 años tras una rápida enfermedad, indicó el sábado su actual grupo. «Estamos completamente devastados y con el corazón roto por tener que deciros que nuestro querido Astro falleció hoy debido a una muy corta enfermedad», dijo su actual banda en Twitter el sábado por la noche.

Su antiguo grupo confirmó el deceso tras «una corta enfermedad». «Hemos escuchado la triste noticia de que el ex miembro de UB40, Terence Wilson, mejor conocido como Astro, ha fallecido tras una breve enfermedad. Nuestro más sentido pésame a su familia», tuitearon.

Terence Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, actuó con UB40 hasta 2013, cuando rompió con el grupo y creó UB40 featuring Ali Campbell and Astro con Ali Campbell y el tecladista Mickey Virtue, quien había renunciado después del lanzamiento del álbum de 2018 A Real Labor Of Love.

La banda de reggae británico saltó a la fama con su versión del tema «Red Red Wine» de Neil Diamond en 1983.

Con alrededor de cien millones de álbumes vendidos, UB40 comparte con otro grupo de reggae, Madness, el récord de semanas en las listas de éxitos británicos en los 1980.

Procedentes de la ciudad de Birmingham, el grupo surfeó en una ola de descontento juvenil contra la situación política y económica. Su nombre, de hecho, es el código de un formulario entregado a las personas que solicitaban subsidios por desempleo.

El baterista Jimmy Brown declaró este año a The Guardian que el grupo había estado incluso bajo vigilancia de la inteligencia británica. «El MI5 pinchaba nuestros teléfonos, vigilaba nuestras casas, todo tipo de cosas», dijo. «No estábamos planeando la revolución, pero si la revolución ocurría, sabíamos de qué lado íbamos a estar».

El grupo original se formó en la década de los 70 con James Brown, Earl Falconer, Brian Travers, Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan y Michael Virtue, todos amigos procedentes de diferentes escuelas de su Birmingham natal y de familias trabajadoras.

El pasado 23 de agosto, UB40 comunicó que su saxofonista y compositor Brian Travers falleció a los 62 años en su domicilio de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia. «Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda de la música, Brian David Travers», informó la banda en un comunicado, en el que precisó que el fallecimiento ocurrió después de «una larga y heroica lucha contra el cáncer».

Travers comenzó a tener problemas de salud a principios de 2019, cuando los médicos le detectaron dos tumores en el cerebro, lo que le obligó a perderse en marzo de ese año una gira de aniversario de UB40. No obstante, llegó a actuar por última vez con su banda en diciembre de 2019 en un concierto celebrando en el Arena Birmingham.