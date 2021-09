Murió el polémico exjuez Oyarbide

El exjuez federal Norberto Oyarbide murió este miércoles en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde estaba internado tras dar positivo de Covid-19.

El juez, de 70 años, presentaba desde el día de su internación un cuadro de neumonía bilateral.

Así lo confirmaron fuentes de su entorno, y señalaron que el exmagistrado murió este miércoles a los 70 años luego de no poder superar el coronavirus.

Oyarbide estaba internado y a principios de julio había sido intubado, al complicarse la neumonía bilateral que le generó el coronavirus.

El ex juez federal había dejado el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016, tras 21 años, en medio de presiones del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura.

“Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo”, aseguró Oyarbide tiempo atrás.