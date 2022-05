Murió el actor Ray Liotta. La estrella, de 67 años, falleció en República Dominicana, donde estaba filmando una película.

Ray Liotta, el actor cuya carrera explotó por la película “Goodfellas” de Martin Scorsese, murió a los 67 años. El sitio Deadline confirmó que falleció mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando la película “Dangerous Waters”.

La estrella estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.