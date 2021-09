Municipios se suman a un programa de la ONU sobre el VIH

Los intendentes de Capital, Chimbas y Santa Lucía firmaron un convenio con ONUSIDA, un programa conjunto de Naciones Unidades de VIH y la Provincia para generar acciones conjuntas en la lucha contra el SIDA.

Los municipios de Capital, Chimbas y Santa Lucía firmaron un convenio con ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) y el Ministerio de Salud de la Provincia, para generar acciones aceleradas y en conjunto, en la prevención, detección y tratamiento de la epidemia del SIDA en cada uno de esos departamentos.

Victoria Sain, jefa del programa provincial de Sida, señaló que “mientras más actores, más instituciones, estén comprometidas en esta lucha, más rápido vamos a lograr disminuir los casos”

“La persona que transmite hoy el VIH es la persona que no sabe que lo tiene. Tomar conciencia y acercarnos a realizar un test es un paso para disminuir la cantidad de casos”, explicó la funcionaria.

Sain afirmó que “en San Juan hay un promedio de contagios estabilizado como en todo el mundo, porque el VIH es un epidemia estabilizada. En la provincia hace cinco años que existen en promedio 105 casos anuales. El objetivo que se persigue con este tipo de convenios es lograr bajar la curva”.

Por su parte, Alberto Stella, director París ONUSIDA para el ConoSur, Alberto Stella, quien expresó que “la respuesta al VIH sigue siendo para nosotros extremamente importante, para poner el ojo sobre los más vulnerables, porque es a ellos a quienes nos debemos como instituciones, como Estado que debe garantizar un piso de dignidad por el debajo del cual no haya ningún ciudadano”.

“Cada ciudadano que vive hoy con VIH tiene el derecho inalienable de tener la carga viral detectable, de vivir una sexualidad saludable, de no trasmitir el VIH y por lo tanto no contribuir al crecimiento de la epidemia. Pero ese ciudadano lo podrá ser si el Estado está cerca de él”, agregó.

A su vez, la ministra de Salud de la Provincia, Alejandra Venerando, expresó que “vamos a seguir trabajando articuladamente con los municipios como lo ha pedido el Gobernador, porque los recursos están, la decisión política está, el apoyo del gobierno está presente”.

“Solo nos falta seguir adelante con cada equipo, con la territorialidad que tiene cada uno de ustedes, con ese acompañamiento, porque ustedes los municipios son el termómetro de la sensibilidad de la gente de cada comunidad. Nosotros estamos para ayudar a cumplir esas políticas de acceso a la salud que tanto lo necesitamos” resaltó la titular de la cartera de Salud.

CONVENIO

El convenio fue firmado por el director París ONUSIDA para el ConoSur, Alberto Stella; la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando; los intendentes de los municipios de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi; Santa Lucía, Juan José Orrego; y Chimbas, Fabián Gramajo.

PROGRAMAS

Antes de la firma del convenio se desarrolló una Jornada sobre la implementación de los Programas Municipales de VIH, en la que participaron responsables del Programa Municipio Saludable y del Área de Salud de cada departamento de la provincia: Santa Lucía, Capital, 9 de Julio, Chimbas, Angaco, Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, Jáchal, Iglesia, Albardón, Zonda, Ullúm, Rivadavia, Calingasta, Sarmiento, Pocito y Rawson. La presentación de la situación local de VIH e ITS estuvo a cargo de la jefa del Programa SIDA, ITS y Hepatitis Virales, licenciada Victoria Sain.

105

casos anuales es el promedio de contagios de VIH que hay

en San Juan.

FABIÁN GRAMAJO

“El acceso a la salud es vital para todo ser humano y este convenio que firmamos con la Provincia y la ONU es una forma de cumplir con ese derecho”.

JUAN JOSÉ ORREGO

“Destaco tres puntos esenciales de este convenio sobre el VIH: la prevención, la detección y la posibilidad de llevar adelante el tratamiento de la enfermedad”.

ALEJANDRA VENERANDO

“Vamos a seguir trabajando articuladamente con los municipios como lo ha pedido el gobernador, porque los recursos están, la decisión política está”.

EMILIO BAISTROCCHI

“La idea de Capital es realizar en los abordajes que lleva adelante la Dirección de Salud los testeos gratuitamente para la detección temprana del VIH”.

VICTORIA SAIN

“El objetivo que se persigue con este tipos de convenios es bajar la curva de contagios. La persona que transmite hoy el VIH es la persona que no sabe que lo tiene”.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!