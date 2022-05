Muñeca, del dolor a la felicidad en el Club mas sanador

La historia de Dolores Mereles, sarmientina, mujer de incansable lucha en la vida no tiene desperdicio. Conoció todos los sufrimientos y ella cuenta como logró superarlos.

No había despertador que sonará a las 4.00 de la mañana. Ya lo tenía incorporado en su ser. Estaba arriba por necesidad, por ella, por su familia y por sus hijos.

Amasar nunca fue facil, ni tampoco un trabajo liviano pero era el aporte que podía hacer para ayudar a mantener la casa y sobre todo poder pagar los estudios de sus hijos.

Infaltable cada mañana a las 7.45 en punto estaba en la puerta de la Escuela Agrotécnica de Sarmiento con su carrito en el cual había semitas con chicharrones recién salidas del horno de barro.

No era un día, eran cinco. No fue una semana, fueron meses. No fue un año, fueron 24 años vendiendo semitas. Doña Dolores, es un emblema, una reliquia, una histórica.

Tanta vida de sacrificios diarios, de necesidades, de sufrimientos se iban mechando con algunos pequeños triunfos, como su hija que se recibió de Licenciada en Psicología, consiguiendo algo que ella no pudo porque ni siquiera pudo completar la primaria.

Dolores tenía en su historia de vida un obstáculo mas que saltar, aunque este resultó ser el golpe mas fuerte que recibió.

“Tuve a mi esposo con una enfermedad grave, sufrió por cuatro años, y eso tanto a mí como a la familia nos marcó por siempre. Fueron muchos años que no pude salir de la angustia, el dolor y la impotencia”

De hecho, dejó la escuela. No se la veía en la villa. Permanecía encerrada y la depresión se apoderó de ella. A los 77 años su vida parecía terminada.

Pero un día se produjo el gran cambio en su vida y ya no fue lo mismo. El dolor y el sufrimiento quedó atrás. ¿Cómo salió de todo?, ella misma lo cuenta.

“Tenía una vecina, Barbarita. Durante tres semanas seguidas pasaba los martes y jueves por la puerta de la casa y me gritaba Muñeca vamos al camping. Yo le decía que no, pero me ganó por cansancio” empieza contando Muñeca, porque así la conocen ahora.

“Cuando le dije que si, tenía dudas pero al llegar al camping municipal algo empezó a cambiar. Eran varias mujeres, como yo. Grandes, abuelas pero con un alma tan joven que me movilizó” continuó con su relato Dolores.

En el camping Municipal de Sarmiento cada martes y jueves a las 15.30 funciona el Club Adulto Mayor, uno de los programas de la Secretaria de Deportes de la Provincia que agrupa a personas para realizar distintas actividades no solo deportivas sino de recreación.

“Fue como empezar en una escuela, aprendí a compartir momentos con mis compañeros y me permitió empezar a salir poco a poco del estado depresivo que tenía. Me pude relajar y disfrutar de los deportes como el sapo, tejo y ajedrez. También aprendí a bordar, a bailar” cuenta entusiasmada Muñeca.

La profesora Mariana llega al camping con el parlante encendido y la música fluye. Casi como de manera mágica Dolores marca el ritmo y maneja la batuta del grupo.

“Cuando Dolores llega la energía se modifica, con su sonrisa y buena predisposición cambia el humor del grupo. Cuando ella no viene, el grupo no es el mismo” grita al pasar Luisa en el improvisado trencito musical que se armó.

La clase comienza, a un costado en una de las mesas espera el bordado, el tejido, el mate, la pintura...eso será para después. Y allí está ella: Dolores, la Muñeca que dejó atrás la depresión hace tres años cuando empezó en el Club Adulto Mayor.

En la puerta una mujer mas joven espera y mira. Ella es la Licenciada en Psicología, la que estudio en la Agrotécnica de Sarmiento y que ahora da clases allí. Ella mirá y una sonrisa se dibuja en su rostro al decir:

“Esa que se vez allí bailando, sonriendo, disfrutando es mi mamá. La que me dio todo. la que sufrió 4 años cuidando a mi padre del cáncer. La que se encerró durante meses y ni yo con mi profesión podía sacarla. El club Adulto Mayor la sacó de la depresión. Ojalá esto trascienda a cada rincón de la provincia”