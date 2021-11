Multitudinaria marcha: orgullo sanjuanino

Centenares de personas marcharon orgullosas por la comunidad LGBTQ+ de San Juan. Fue una jornada de festejo y de lucha a la vez.

Lejos del temor por la orientación sexual, con la frente en alto y con la convicción de seguir reforzando la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, una multitud de sanjuaninos salió a marchar este domingo.

La 17° Marcha del Orgullo en San Juan le puso fin a la quinta edición de la Semana de la Diversidad que se desarrolló del 15 al 21 de noviembre, con diversas jornadas temáticas, shows, ferias y charlas inclusivas.

Había una multitud de persona en la marcha como nunca antes se había visto en San Juan.

Esta importante celebración fue organizada por la Mesa y el Consejo de la Diversidad y gozó con la venia el Gobierno a través del Ministerio de Turismo y Cultura.

Participarán numerosas asociaciones civiles LGBTIQ+ y colectivos culturales.

Fue una verdadera fiesta con todo el color que caracteriza a la comunidad LGBTQ+ de la provincia.

Marcha, baile, tambores, disfraces de lo más extravagantes que mostraron con total libertad las diferentes expresiones.

“Es una marcha de amor”, concordaron casi todos los referentes consultados pro Zonda Diario en el lugar.

“Ya no es como antes, hay más libertad para ser quien uno es”, otra coincidencia entre los presentes.

Con el orgullo de haber conseguido derechos para muchas personas oprimidas pro su sexualidad y con la convicción de que queda mucho trabajo por hacer, se realizó la marcha.

“MÁS QUE UN FESTEJO, ES UN ORGULLO”

“Más que un festejo es un orgullo. Orgullo de ser quienes somos y hacer lo que queremos”, expresó Mónica Lencina, referente AMMAR a Zonda Diario.

Consultada sobre qué le diría a las personas que todavía no salen del clóset, indicó que” les diría que se atrevan. Que ya no es como antes. No se puede permitir más que una persona viva una doble vida escondida. Tiene que empezar a madurar, a salir. Somos muchos somos una manada y nos cuidamos”.

Lencina recalcó que “quedan más derechos por los qué luchar” y remarcó que “hay que tener orgullo de quienes somos”

EL CARNAVAL INCLUSIVO Y “LA UNIÓN DE CORAZONES”

“El significado que yo le doy es la unión de corazones, porque esto marcha que une a todas las organizaciones que venimos, cada una con su lucha”, analiza Luanna, de ATTA, quien este año le tocó participar por primera vez en la organización del carnaval inclusivo.

“Hoy nos unimos en un solo corazón para expresar todas las luchas que llevamos a cabo durante años”,referencia la exponente de la comunidad. que explicó que “

el carnaval inclusivo consiste en poner en primer plano a las chicas trans como bailarinas y pasistas en los carnavales

Además de ponerse feliz por la lucha y la fiesta que la comunidad organizó. Se puso feliz por los avances en el nuevo corsódromo que hay que Chimbas, lo que le permite un mejor lugar para potenciar el arte que desarrollan en la comunidad dentro de los corsos.

“FESTEJAMOS LOS DERECHOS CONSEGUIDOS”

“Hay mucha alegría porque estamos festejando por los derechos conseguidos y a la vez reclamando por los derechos que nos faltan que no son pocos. En principal, con la ley de integral trans que, si bien existe un cupo laboral trans, todavía no se aplica y tampoco de acceso a vivienda educación y demás”, expresó en diálogo con Zonda Diario el delegado de INADI Fernando Baggio.

En tal sentido recalcó que “necesitamos una efectiva aplicación de la ley de Educación Sexual Integral y la ley de VIH que ya tiene media sanción en el Congreso de la nación”.

Baggio festejó la cantidad de gente y abalizó: “hay muchas organizaciones que se han sumado a colaborar. Muchos artistas y también funcionó la Semana de la Diversidad que fue muy intensa con mucho apoyo no solamente de las organizaciones sociales y algunas áreas del Estado. Esperamos que otras áreas del Estado, también se activen, que nos las que deben garantizar derechos”.

VOCES DE LA MARCHA

ÉRIKA MANRIQUE

“Este año la consigna es la ley laboral trans para que ninguna compañera se quedes sin oportunidades. También la implementación de la ESI. Tenemos muchos motivos para luchas y para celebrar”, señaló a Zonda Diario la titular de Acercándonos.

MATHÍAS GAEL

“Sumamente feliz, después de la pandemia, encontrarnos en la calle está bueno. Es una jornada de lucha y es para festejar. Debemos seguir firme por la sociedad igualitaria que todos quememos”, analizó el primer sanjuanine con el DNI no binario.