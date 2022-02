Mujeres y niños quieren ser maestros del fuego. Se trata del curso que brinda el chef Mauricio Tereszko para cocinar a la parrilla. Se sumaron mujeres, adolescentes y adultos mayores.

El curso denominado “Maestros del fuego” que brinda el chef sanjuanino Mauricio Tereszko suma cada vez alumnos más heterogéneos. Este año se anotaron mujeres, adolescentes y adultos mayores.

“Estamos felices de haber completado el cupo, el 40 por ciento de nuestros almnos son mujeres, tenemos chicos de 15 años mezclados con gente de 70, se arma un grupo muy lindo donde se comparte, quedan lazos de amistad y luego se extrañan”, señala Tereszko.

“Además, hay hasta repitentes pero no porque les va mal, sino porque les gusta tanto que lo vuelven a hacer”, añade.

En el curso se aprende a cocinar a la llama, a las brasas, al rescoldo, a la chapa, al disco, se aprenden recetas no convencionales y hasta hay un especial de pizzas. Son siete clases a la semana, de 20 a 1 de la mañana.

Próximamente se vienen intercambios con escuelas de gastronomía latinoamericanas, anticipó el chef.

“Con la pandemia, hemos aprendido a no planificar con tanto tiempo, tratamos de ver el vaso medio lleno. Ahora trabajamos más que antes pero poniendo el foco en lo verdaderamente importante, la famlia”, destacó.

Más info al 2645064193.