Mujeres sanjuaninas luchan por una ley de endometriosis

La iniciativa busca la concientización, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

La OMS recuerda hoy el Día Mundial de la Endometriosis, pretendiendo visibilizar esta enfermedad, que suele ser confundida con dolores menstruales.

En SJ, un grupo de mujeres que sufre esta condición se unió y a través de Instagram y Facebook concientizan, informan y asesoran sobre la endometriosis.

En noviembre de 2020, lograron que la legislatura provincial apruebe el Día de la Endometriosis en San Juan y ahora buscan aprobar la Ley de Endometriosis.



“Si duele, no es normal”

“Si te duele, no es normal”, esa es la frase de cabecera para el ingreso al terreno de la lucha por la concientización contra la endometriosis. Lucha que llevan adelante cientos de mujeres en el país, y miles a nivel mundial, empuñando un lazo o pañuelo amarillo.

A pesar de tratarse de una enfermedad crónica es considerada de carácter benigno. No hay legislación que la contemple, y la principal causa de esto es el desconocimiento.

Silvina Rey, una sanjuanina con endometriosis explicó que, con la aprobación de la Ley de Endometriosis, existen tres objetivos principales: que sea reconocida como una enfermedad crónica, la cobertura de tratamientos y medicamentos en las obras sociales y capacitación obligatoria a personal de salud sobre la enfermedad.

“Tiene que ser reconocida como una enfermedad crónica, porque lo es. Es inflamatoria y muy dolorosa, pero se ha normalizado como dolor del período y no es así. No es natural que algo pueda doler tanto. También afecta los intestinos, vejiga y riñones”, destacó Silvina.

“Muchas mujeres padecemos, yo soy una del 10 por ciento y somos diagnosticadas tarde, con 34 años, voy camino a una histerectomía, la endometriosis mutila nuestros órganos y la medicación es sumamente cara esta enfermedad no tiene cura”, expresa Silvina.

“Ya no tengo vida”

Otra joven sanjuanina sufre uno de los peores casos de endometriosis que puede haber. Florencia Genovart, forma parte del 5 por ciento de pacientes que no mejoran.

Cuenta que muchos ginecólogos no toman al dolor como real y lo vean como “normal” cuando tu vida no puede seguir porque depende de fármacos más fuertes.

“Necesitamos psicólogos, psiquiatras, medicación que entre en el plan. El año pasado fue la pandemia, siempre hay un problema para no aprobar la ley. Las compañeras de Endometriosis San Juan están luchando, pero yo no puedo trasladarme por mi problema, solamente salgo por cuestiones de salud y no hay respuesta, siempre hay algo más”, expresa la joven.

“Vivís en cama, con dolor y el cuerpo se va atrofiando.Hago todo lo posible, pero mi dolor sigue, no puedo vivir más así”, agrega.

“Estoy mal, nunca mejoré, volví de Suiza pero el tratamiento nunca funcionó, seguí las indicaciones y este martes (por mañana) me operan de una compresión vascular. Nada me calma el dolor, no tengo vida, cada vez estoy peor y encima se me empiezan a sumar otros problemas, es una cadena que no se puede solucionar”.

Para agendar

Hoy de 10 a 18 hs, en el cruce de las peatonales, el grupo Endometriosis San Juan estará brindando información sobre la enfermedad.