Mujeres audaces: bailar para vivir

Con mucho por expresar tras la pandemia y para celebrar su 15º aniversario junto al público, el elenco sanjuanino sube nuevamente al escenario con el estreno de una obra gratuita en el Teatro Sarmiento. Pasá y conocelas.

Meraki es el nombre elegido para esta puesta en escena de “Mujeres Audaces”, un elenco actoral y de ballet compuesto íntegramente por mujeres sanjuaninas con mucho para decir. La pandemia no pudo con ellas, y aunque cumplieron 15 años sobre las tablas en el 2020, no se dieron por vencidas y estrenan su obra aniversario este 17 y 18 de noviembre a las 21:30 hs, con entrada gratuita en el Teatro Sarmiento.

Se trata del estreno de una obra pensada en el 2019, que luego quedó pausada en su modo presencial por la pandemia de coronavirus, pero no quedó en la nada.

La directora Andrea Pereyra Baisen se mostró optimista por la tenacidad de su elenco de no bajar los brazos hasta terminar con la presentación de uno de los proyectos que más movilizó a estas mujeres audaces.

Un ballet con historia

La compañía de Ballet Mujeres Audaces es un elenco formado en 2005 por mujeres adultas, en su mayoría sin experiencia alguna en danza. Y aquellas que la tuvieron lograron reencontrarse con ella luego de muchos años y mucha vida.

La característica común es que ninguna se dedica a la danza de manera profesional, pero para todas es igual de importante que su actividad laboral. Con el agregado que encuentran en este espacio el lugar para dedicarse exclusivamente a ellas mismas, dejando en la puerta todo lo que sea ajeno al movimiento, la expresividad y el desafío de la propia superación.



Su actividad se desarrolla en el área de la danza jazz, contemporánea, danzas de salón, sin dejar de lado nunca el acondicionamiento físico para optimizar la técnica.

“Las chicas mantienen una asistencia regular entre dos y cuatro clases semanales durante todo el año y al momento de preparar obras para presentaciones públicas siempre se incursiona en nuevos estilos o diferentes áreas del arte como el teatro, el canto, la técnica circense, entre otras”, explica Andrea.



“Lo que empieza como una actividad recreativa y con intenciones de lograr un mejor estado físico haciendo algo divertido, se transforma en una pasión que ponen de manifiesto en cada una de sus presentaciones”, destaca la directora e invita a más mujeres audaces a sumarse a este elenco sin límites.

UNA OBRA QUE PROMETE SORPRENDER

Proveniente del griego, sin una traducción exacta al castellano, Meraki tiene que ver con el concepto de dejar la vida, la creatividad, el tiempo, el alma, dejar una parte tuya en tu trabajo.



Con una obra de un solo acto de no más de una hora atravesada por el jazz con un pasaje por los mejores éxitos musicales de todos los tiempos, la historia de cada mujer audaz contada por ellas mismas y un cierre digno de una rapsodia de celebración y efervescencia, este 17 y 18 de noviembre prometen sorprender una vez más sobre uno de los escenarios más prestigiosos de nuestra provincia.



El elenco cuenta con la participación de cuatro mujeres audaces “junior”, entre 17 y 20 años que son familia de alguna de las mujeres del elenco estable y fueron invitadas a participar también de esta impactante puesta en escena.

Para agendar

Para tener tu lugar en cualquiera de las dos funciones debes contactarte con Mensaje Directo al Instagram oficial de la obra en Instagram @meraki_espectaculo solicitando un lugar en la función.

Luego, desde la organización te responderán con un lugar y función asignado para vos.

También podés recorrer el IG de Meraki para conocer a las Mujeres Audaces que van a interpretar esta puesta en escena en celebración de los primeros 15 años sobre escenarios sanjuaninos.